PROBABILI FORMAZIONI VERONA NAPOLI/ Quote: Osimhen è l’assente di spicco (Serie A, 21 ottobre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI VERONA NAPOLI: GLI ASSENTI

Poche assenze ma molto significative nelle probabili formazioni di Verona Napoli. Iniziamo dagli ospiti visto che i partenopei dovranno fare a meno per la sfida del “Bentegodi” di Victor Osimhen: l’attaccante nigeriano ha riportato una lesione muscolare al bicipite femorale destro durante una partita con la sua Nazionale. Per il bomber di Rudi Garcia tempi di recupero incerti ma non sarà in campo prima di novembre. Una brutta notizia, quindi, per i campioni d’Italia che, inoltre, non avranno a disposizione il difensore Juan Jesus, anche lui alle prese con problemi muscolari.

E, infine, sarà fuori causa il centrocampista Zambo Anguissa, il quale ha subìto una lesione al bicipite femorale sinistro che lo terrà fuori almeno per le prossime due partite. Va decisamente meglio in casa scaligera visto che mister Marco Baroni dovrebbe recuperare anche Malcolm Kwaku Hien e Pawel Dawidowicz. Il primo, infatti, è tornato in gruppo dopo un risentimento muscolare mentre il difensore polacco sembra essere al 100% dopo la lesione muscolare rimediata nella partita contro il Torino. Fatta eccezione per i due sopra citati che, nel peggiore dei casi, saranno in panchina, tutti a disposizione del tecnico gialloblù. (Aggiornamento Giulio Halasz)

CHI GIOCA AL BENTEGODI?

Le probabili formazioni di Verona Napoli ci introducono alla partita che si gioca alle ore 15:00 di sabato 21 ottobre: per la nona giornata di Serie A 2023-2024 si incrociano due squadre che hanno bisogno di risalire la corrente, perché il Verona dopo l’ottima partenza in campionato è crollato facendo appena due punti in sei partite, prima della sosta ha perso sul campo del Frosinone e si sta pericolosamente avvicinando alla zona retrocessione, scialacquando quel tesoretto che era stato capace di costruire in avvio.

Del Napoli basti dire che per Rudi Garcia si è concretamente parlato di esonero nelle ultime due settimane: dopo il ko interno contro la Fiorentina si è detto di come Antonio Conte (che ha smentito) sia in trattativa per subentrare, quel che è certo è che il Napoli sta davvero faticando e adesso deve anche fare i conti con il mese di stop per Osimhen, infortunatosi in nazionale. Vedremo allora cosa succederà sul terreno di gioco del Bentegodi, nel frattempo noi possiamo fare la solita valutazione sulle scelte che saranno operate da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Verona Napoli.

QUOTE E PRONOSTICO

A corredo delle probabili formazioni di Verona Napoli possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per la nona giornata del campionato di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 5,25 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 3,90 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 1,65 volte l’importo investito con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA NAPOLI

LE SCELTE DI BARONI

Finalmente Marco Baroni può dire di avere tutta la rosa a disposizione: in Verona Napoli dovrebbe giocare con il 3-4-1-2, o magari 3-4-2-1 a seconda della posizione di Ngonge, che può affiancare la prima punta (ballottaggio tra Djuric e Federico Bonazzoli) oppure scalare sulla trequarti dove giocherebbe insieme a Lazovic (sono minori le possibilità di Saponara di iniziare titolare). In porta naturalmente il Verona schiera Montipò, davanti a lui Hien e Magnani sembrano certi del posto mentre a giocarselo sono Dawidowicz e Diego Coppola, con il polacco che appare al momento favorito. Sulle corsie laterali dovrebbero operare Faraoni e Doig, anche se quest’ultimo viene insidiato da Suslov; in mezzo invece dovrebbe agire a coppia formata da Duda e Folorunsho, per l’ex Bari partita speciale visto che il cartellino è di proprietà del Napoli. Abbiamo detto del reparto avanzato, ma Baroni ha altre soluzioni che potrebbe varare al Bentegodi per provare a mischiare le carte.

LE MOSSE DI GARCIA

In Verona Napoli il grande tema di Rudi Garcia è come sostituire Osimhen: la soluzione che va per la maggiore è quella di lanciare Giovanni Simeone, che nella sua stagione a Verona ha segnato 17 gol in Serie A. Questo, anche perché il tecnico francese considera Raspadori un esterno: l’ex Sassuolo dunque è più in ballottaggio con Politano (e Lindstrom) per la corsia destra del tridente, sull’altro versante invece spazio a Kvaratskhelia. La buona notizia per il Napoli è il recupero di Rrahmani: altro ex della partita, giocherà dunque al centro della difesa con Natan (Juan Jesus è ancora ai box), sulle corsie laterali invece avremo Di Lorenzo, già titolare con l’Italia a Wembley, e Mathias Olivera che resta favorito su Mario Rui. Per quanto riguarda il centrocampo, Zambo Anguissa è ancora ai box: di conseguenza il ballottaggio per prendere il posto del camerunense riguarda Cajuste e Elmas, mentre non sono in discussione le altre due maglie partenopee che andranno a Lobotka, che si occuperà come sempre della regia, e Zielinski che agirà invece come mezzala sul centrosinistra. In porta, logicamente, ci sarà Meret che è stato anche abbastanza discusso dopo la sconfitta interna contro la Fiorentina.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA NAPOLI: IL TABELLINO

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Faraoni, Duda, Folorunsho, Doig; Lazovic; Ngonge, Djuric. Allenatore: Marco Baroni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, M. Olivera; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, G. Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Rudi Garcia











