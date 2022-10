Probabili formazioni Verona Roma/ Diretta tv: due dubbi per Mourinho (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI VERONA ROMA: CHI GIOCA STASERA?

Con le probabili formazioni di Verona Roma ci avviciniamo alla partita che domani sera allo stadio Marcantonio Bentegodi sarà uno dei ben due posticipi del lunedì per la dodicesima giornata di Serie A. Riflettori puntati sulla Roma, che in campionato arriva dalla sconfitta contro il Napoli che ha interrotto una ottima striscia di vittorie, mentre al contrario in Europa League il successo ad Helsinki ha rilanciato ambizioni che erano decisamente in ribasso. Adesso però José Mourinho deve tornare a vincere in campionato per rilanciarsi verso (come minimo) l’obiettivo del quarto posto.

Il Verona di Salvatore Bocchetti è invece atteso da un compito molto difficile, perché la classifica è disastrosa. La sconfitta contro il Sassuolo infatti è stata la sesta consecutiva per una formazione che non fa punti addirittura da inizio settembre, di conseguenza il Verona ha un disperato bisogno di punti e non può guardare in faccia nessuno se vuole rilanciare il proprio cammino verso la salvezza. Tutto questo premesso, scopriamo quali sono le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Verona Roma.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA ROMA

LE SCELTE DI BOCCHETTI

Per le probabili formazioni di Verona Roma, l’allenatore scaligero Salvatore Bocchetti deve purtroppo tenere conto di una lista di assenti ancora molto lunga, che limita le possibilità di scelta da parte del mister. Alcuni giocatori sono sulla via del recupero ma ipotizzarli titolari potrebbe essere eccessivo, quindi nel modulo 3-4-1-2 dell’Hellas andiamo con questi undici dal primo minuto: Montipò in porta; davanti a lui il terzetto della retroguardia con Hien, Gunter e Ceccherini; a centrocampo Faraoni come esterno destro, nel cuore della mediana Tameze e il regista Miguel Veloso, infine Depaoli che a sinistra è favorito su Doig; il reparto offensivo infine vedrà Verdi trequartista alle spalle dei due attaccanti, che saranno uno tra Kallon e Lasagna e poi Henry, che dovrebbe essere certo del posto da titolare.

LE MOSSE DI MOURINHO

Sul fronte giallorosso sta invece migliorando la situazione degli infortunati, anche se nelle probabili formazioni di Verona Roma mancheranno ancora alcuni big a José Mourinho. Il modulo di riferimento per lo Special One è sempre il 3-4-2-1 e in difesa ci attendiamo solamente conferme, quindi Rui Patricio in porta e davanti a lui ecco la retroguardia a tre con i soliti titolari Mancini, Smalling ed Ibanez; a centrocampo dovremmo vedere Karsdorp a destra, in mezzo certamente Cristante e al suo fianco uno tra Mady Camara e Matic, che sono in ballottaggio, infine Spinazzola che sarà l’esterno destro per la Roma; infine, nel reparto offensivo ci attendiamo senza dubbi Pellegrini e Zaniolo sulla trequarti, mentre dopo il gol di Helsinki che lo ha sbloccato in Europa League dovrebbe essere favorito Abraham su Belotti come prima punta.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA ROMA: IL TABELLINO

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Hien, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Miguel Veloso, Depaoli; Verdi; Kallon, Henry. All. Bocchetti.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Mady Camara, Spinazzola; Pellegrini, Zaniolo; Abraham. All. Mourinho.











