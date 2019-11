Probabili formazioni Verona Roma/ Diretta tv, Fonseca senza lo squalificato Zaniolo

Avrà luogo solo domani sera alle ore 20,45 tra le mura dello stadio Bentegodi, la sfida tra Verona e Roma, le cui probabili formazioni sono ora sotto esame, alla vigilia della 14^ giornata per il Campionato di Serie A. Siamo davvero curiosi di analizzare le mosse di Juric come quelle di Fonseca per le probabili formazioni di Verona Roma: entrambi i tecnici hanno ben bisogno e voglia di fare propri i tre punti messi in palio in questo turno di andata, ma pure entrambi per fissare il proprio 11 dovranno anche fare i conti con non pochi assenti annunciati, in primis il giallorosso Florenzi, che non dovrebbe essere recuperato in tempo dall’allenatore della Lupa. Pure in casa dei gialloblu non mancano i guai, ma dopo anche la vittoria firmata contro la Fiorentina nella precedente giornata di serie A c’è grande ottimismo. Andiamo allora a controllare da vicino le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Verona e Roma.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Verona Roma verrà trasmessa in diretta tv sui canali della televisione satellitare: nello specifico gli abbonati potranno riferirsi a Sky Sport Serie A (numero 202 del decoder) e, in assenza di un televisore, avranno la possibilità di seguire la partita di campionato anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA ROMA

LE MOSSE DI JURIC

Per le probabili formazioni di Verona Roma, Juric non dovrebbe fare a meno del classico 3-4-2-1 dove però saranno tante le defezioni annunciate, pur in difesa dove mancherà ancora Kumbulla. Sarà dunque Bocchetti a stabilirsi di fronte al numero 1 Silvestri, in compagnia di Rrahmani e Gunter. Sono maglie già consegnate invece per la mediana: qui il tecnico dell’Hellas si affiderà ancora a Faraoni, Amabat, Pessina e Lazovic: le alternative della panchina in effetti sono davvero scarne. In attacco segnaliamo poi per il Verona il tridente formato da Verre, Di Carmine e Zaccagni: occhio però a Stepinski, sempre a disposizione dalla panchina.

LE SCELTE DI FONSECA

Pur dopo le fatiche dell’Europa league, ecco che anche per la sfida di Serie A di domani Fonseca non farà a meno del classico 4-2-3-1, dove però non tutte le maglie paiono già sicure. Ecco infatti che già in difesa rimane in ballottaggio Spinazzola in corsia: comunque nel reparto a 4 non dovrebbero poi mancare dal primo minuto Mancini, Smalling e lo stakanovista Kolarov, mentre Pau Lopez sarà il titolare tra i pali. In mediana sono però mosse obbligate per in giallorossi, con la riconferma dal primo minuto del duo Veretout-Diawara: mancherà però Zaniolo in avanti visto il turno di squalifica che pende sulla testa della maglia numero 22 della Roma. Per completare lo schieramento della Lupa poi Fonseca chiederà un nuovo sforzo a Dzeko, ovviamente in campo da prima punta: ai lati saranno disponibili Kluivert e Under, ma non sono impossibili ballottaggi anche all’ultimo minuto.

IL TABELLINO

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Bocchetti, Gunter; Fararoni, Amrabat, Pessina, Lazovic; Zaccagni, Verre; Di Carmine All. Juric

ROMA (4-2-3-1): P Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko All. Fonseca.



© RIPRODUZIONE RISERVATA