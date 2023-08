PROBABILI FORMAZIONI VERONA ROMA/ Diretta tv: il rientro di Pellegrini (Serie A 2023-2024 2^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI VERONA ROMA: A CENTROCAMPO

Le probabili formazioni di Verona Roma cosa ci potrebbero dire circa i due reparti di centrocampo? Abbiamo visto che l’allenatore di casa Marco Baroni dovrebbe puntare sul modulo 3-4-2-1, nel reparto mediano quindi l’Hellas potrebbe scendere in campo con una linea a quattro nella quale Faraoni agirà come esterno destro (con il nome di Terracciano come possibile alternativa), Hongla e Duda troveranno spazio nella coppia centrale dei gialloblù ed infine Doig dovrebbe essere l’esterno a sinistra.

Sul fronte giallorosso, mister José Mourinho ritrova capitan Pellegrini (oltre a Dybala), che dovrebbe agire in quello che potrebbe essere il modulo 3-5-2 di partenza. Il nuovo acquisto Kristensen è favorito su Zalewski a destra, poi ecco appunto il rientrante Pellegrini con il regista Cristante e l’altro volto nuovo Aouar (nettamente favorito sull’altro acquisto estivo Renato Sanches) nel cuore della folta mediana a cinque della Roma, infine sarà naturalmente Spinazzola ad occupare la fascia sinistra nel centrocampo dei giallorossi. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI IN CAMPO DOMANI?

Leggiamo le probabili formazioni di Verona Roma per presentare al meglio la partita che domani sera allo stadio Marcantonio Bentegodi sarà uno dei quattro incontri del sabato per la seconda giornata del nuovo campionato di Serie A. Esame logicamente impegnativo per i padroni di casa del Verona, anche se l’Hellas del nuovo allenatore Marco Baroni ha debuttato nella Serie A 2023-2024 con una bella e preziosa vittoria esterna sul campo dell’Empoli e quindi domani sera vorrà regalare una grande gioia anche ai propri tifosi nel debutto stagionale casalingo.

Per quello che conta, i gialloblù sono davanti in classifica rispetto alla Roma di José Mourinho, che infatti ha debuttato male nel nuovo campionato, non andando oltre un sofferto pareggio casalingo contro la Salernitana nella prima giornata, con la doppietta del Gallo Belotti decisiva almeno per evitare guai peggiori, quindi adesso serve già una svolta. Tutto questo premesso, adesso andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere alla vigilia della partita circa le probabili formazioni di Verona Roma.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA ROMA

LE MOSSE DI BARONI

Le probabili formazioni di Verona Roma ci dicono che l’allenatore di casa Marco Baroni dovrebbe puntare sul modulo 3-4-2-1, nel quale proviamo ad indicare i seguenti possibili undici titolari per l’Hellas: certamente in porta Montipò; davanti a lui la difesa a tre con Coppola, Magnani e Dawidowicz, anche se c’è pure Cabal in corsa per un posto dal primo minuto; ecco poi a centrocampo Faraoni, Hongla, Duda e Doig da destra a sinistra, in questo caso la variabile principale potrebbe rispondere al nome di Terracciano sulla fascia destra; infine, l’attacco dell’Hellas Verona potrebbe vedere sulla trequarti Mboula e Ngonge alle spalle del centravanti titolare, maglia che sarà contesa da Bonazzoli e Djuric.

LE SCELTE DI MOURINHO

Sul fronte giallorosso, le probabili formazioni di Verona Roma fanno naturalmente sorridere mister José Mourinho perché tornano dalla squalifica capitan Pellegrini e Dybala, che saranno logicamente presenti fra gli undici titolari del modulo 3-5-2 di partenza. Il portiere sarà naturalmente Rui Patricio, protetto dalla difesa a tre che dovrebbe essere formata da Mancini, Smalling e Llorente; folta linea a cinque a centrocampo, con il nuovo acquisto Kristensen a destra, il rientrante Pellegrini, il regista Cristante e l’altro volto nuovo Aouar nel cuore della mediana, infine Spinazzola a sinistra; infine la coppia d’attacco della Roma, naturalmente con Dybala al fianco di Belotti, reduce dalla doppietta nella scorsa giornata.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA ROMA: IL TABELLINO

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Coppola, Magnani, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Duda, Doig; Mboula, Ngonge; Bonazzoli. All. Baroni.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Pellegrini, Cristante, Aouar, Spinazzola; Dybala, Belotti. All. Mourinho.











