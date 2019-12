Probabili formazioni Verona Roma/ Quote: dubbi in attacco per l’Hellas

Verona Roma si gioca alle ore 20.45 e sarà un bel posticipo per la quattordicesima giornata di Serie A allo stadio Bentegodi. Le probabili formazioni di Verona Roma meritano di essere analizzate con attenzione perché l’Hellas sta facendo molto bene, come ha confermato anche settimana scorsa con la vittoria contro la Fiorentina. D’altronde pure la Roma è ripartita benissimo dopo la sosta, vincendo con un doppio 3-0 prima contro il Brescia in campionato e poi anche a Istanbul in Europa League. I giallorossi devono continuare a marciare forte per consolidarsi in posizioni di vertice, ma i gialloblù saranno un ostacolo assai scomodo. Andiamo allora a scoprire quali sono le ultime notizie circa le probabili formazioni di Verona Roma.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo anche uno sguardo alle quote per il pronostico su Verona Roma. Partono favoriti gli ospiti giallorossi, infatti il segno 2 è quotato a 1,85, mentre poi si sale a quota 3,55 in caso di segno X e fino a 4,25 volte la posta in palio per il segno 1 in caso di vittoria casalinga del Verona.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA ROMA

LE SCELTE DI JURIC

Nelle probabili formazioni di Verona Roma ecco che l’Hellas dovrebbe proporre il 3-4-2-1 come modulo di riferimento. Cominciamo dall’attacco, perché è proprio nel reparto offensivo che si concentrano i dubbi di mister Ivan Juric: la certezza sembra essere l’ex Verre, dovrebbero poi giocare anche Zaccagni e come prima punta Di Carmine, i quali sono favoriti rispettivamente su Salcedo e Stepinski, che però ancora sperano di ribaltare le gerarchie. Sembra invece essere tutto chiaro negli altri reparti, anche a causa di alcuni acciacchi (vedi Kumbulla e Miguel Veloso). Ecco dunque che nella difesa a tre del Verona dovremmo vedere davanti al portiere Silvestri il terzetto formato da Rrahmani, Gunter e Bocchetti. A centrocampo invece ci attendiamo Faraoni come esterno destro, la coppia centrale formata da Amrabat e Pessina ed infine Lazovic titolare sulla fascia sinistra.

LE MOSSE DI FONSECA

Tra i giallorossi l’emergenza sta passando: le probabili formazioni di Verona Roma non sono così condizionate dalle assenze come capitava a Paulo Fonseca fino a poche settimane fa, anche se alcune assenze di spicco non mancheranno, compresa la squalifica di Zaniolo. Ecco che Mancini può tornare in difesa come già in Europa League giovedì sera, per fare coppia con Smalling (ma c’è anche Fazio che potrebbe far riposare uno dei due) dal momento che in mediana potranno giocare Veretout e Diawara. Tornando in difesa, sono certi Pau Lopez fra i pali e Kolarov a sinistra, mentre a destra Spinazozla è favorito in un ballottaggio a tre con Florenzi e Santon. Infine il reparto offensivo, dove dovremmo vedere in azione Pellegrini come trequartista, Under esterno destro, Kluivert a sinistra e naturalmente Dzeko prima punta.

IL TABELLINO

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Bocchetti; Faraoni, Amrabat, Pessina, Lazovic; Zaccagni, Verre; Di Carmine. All. Juric.

A disposizione: Berardi, Radunovic, Vitale, Empereur, Dawidowicz, Henderson, Danzi, Adjapong, Stepinski, Pazzini, Salcedo, Tutino.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Kumbulla, Badu, Veloso, Bessa, Tupta.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca.

A disposizione: Fuzato, Cardinali, Juan Jesus, Cetin, Florenzi, Santon, Fazio, Perotti, Mkhitaryan, Kalinic, Antonucci.

Squalificati: Zaniolo.

Indisponibili: Pastore, Mirante, Cristante, Zappacosta.



