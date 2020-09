Probabili formazioni Verona Roma/ Quote, Juric punta sul bomber Di Carmine (Serie A)

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Verona Roma, match con si apre la 1^ giornata del Campionato della Serie A 2020-21, questa sera alle ore 20.45 tra le mura del Marc’Antonio Bentegodi. Siamo dunque davvero impazienti di scoprire quali saranno le mosse di Ivan Juric come di Paulo Fonseca per la prima di campionato: partire bene sarà necessario, ma pure i due allenatori dovranno fare molta attenzione a fissare il proprio 11. Dopo tuto la preparazione estiva è stata molto breve e molti giocatori ancora non sono condizione: pure è ancora in corso il calciomercato estivo e parecchi giocatori potrebbero essere lasciati da parte in attesa che si configuri il proprio futuro per questa stagione 2020-21. Pure come al solito non mancheranno gli infortunati, come ad esempio il giallorosso Nicolò Zaniolo, la cui assenza si farà molto sentire oggi nell’11 di Fonseca. Andiamo allora a controllare da vicino le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Verona Roma.

QUOTE E PRONOSTICO

Benché sarà sfida durissima, pure per il pronostico di Verona Roma non esitiamo a dare il favore alla compagine giallorossa. Anche il portale Snai nell’1×2 vede avanti Fonseca: la sua vittoria oggi è data a 2.05, contro il più elevato 3.45 dell’Hellas mentre il pari vale 3.45.

LE PROBABILI FORMAZIONI VERONA ROMA

LE MOSSE DI JURIC

Per la prima di campionato Juric dovrebbe dare spazio dal primo minuto al 3-4-2-1, dove pure si faranno sentire le assenze di Magnani e Lazovic, fermi in infermeria. Partendo dalla difesa, ecco che questa sera al Bentegodi dovremmo vedere dal primo minuto Silvestre tra i pali, con davanti l’ex giallorosso Cetin, in compagnia di Empereur e Gunter. Per la mediana il fulcro rimarrà al solito Miguel Veloso: Tameze gli farà compagnia al centro del reparto, mentre Faraoni e Dimarco sono le prime scelte del tecnico per le corsie laterali dello schieramento. In attacco sono poi maglie già consegnate: Di Carmine farà da prima punta mentre ai lati ben figureranno Benassi e Zaccagni. Pure ricordiamo che in panchina rimangono a disposizione Stepinski, Badu e Danzi.

LE SCELTE DI FONSECA

Tra assenti annunciati e addii di calciomercato, possiamo dire che per questo primo match Fonseca non ha a disposizione una rosa molto ampia da cui attingere questa sera. Fissato ancora il 3-4-2-1 come modulo preferito (già visto anche nel finale della passata stagione), ecco che sarà Edin Dzeko la prima punta titolare: alle spalle del bosniaco pronti Pellegrini e Mkhtaryan, visto che Perotti è infortunato e Cengiz Under è stato ceduto al Leicester pochi giorni fa. Per la mediana la prima ipotesi vedere la centro del reparto Jordan Veretout in compagnia di Diawara: Spinazzola e Kardorp sono i primi nomi per le corsie esterne dello schieramento. In difesa sarà via libera al reparto a tre dove difficilmente vedremo dal primo minuto Kumbulla, appena acquistato proprio dall’Hellas: davanti a Pau Lopez i titolari saranno Cristante, Ibanez e Mancini.

IL TABELLINO

VERONA (3-4-2-1): 1 Silvestri; 19 Cetin, 21 Gunter, 33 Empereur; 5 Faraoni, 8 Tameze, 4 Veloso, 3 Dimarco; 24 Benassi; 20 Zaccagni, 10 Di Carmine. All. Juric

ROMA (3-4-2-1): 13 Pau Lopez; 23 Mancini, 41 Ibanez, 4 Cristante; Karsdorp, 42 Diawara, 21 Veretout, 37 Spinazzola; 77 Mkhitaryan, 7 Pellegrini; 9 Dzeko. All: Fonseca



© RIPRODUZIONE RISERVATA