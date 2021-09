Probabili formazioni Verona Roma/ Quote, Tudor chi sceglie al debutto?

PROBABILI FORMAZIONI VERONA ROMA: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Verona Roma ci permettono di presentare la partita che oggi andrà in scena allo stadio Marcantonio Bentegodi, incrocio fra opposti nella quarta giornata di Serie A. Il Verona infatti ha iniziato malissimo e la sconfitta di Bologna è costata la panchina al grande ex Eusebio Di Francesco, che ha ceduto il posto a Igor Tudor e di conseguenza non potrà sfidare oggi la “sua” Roma.

Dall’altra parte, ecco che i giallorossi di José Mourinho finora sono stati perfetti: con la vittoria in extremis contro il Sassuolo è arrivato il tris in campionato, inoltre fino ad oggi la Roma ha sempre vinto anche in Conference League. Verona ci dirà se il volo della Roma proseguirà ancora, nel frattempo ci avviciniamo alla partita con le ultime notizie circa le probabili formazioni di Verona Roma.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo al pronostico su Verona Roma in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I giallorossi sono favoriti e il segno 2 è quotato a 1,85, mentre poi si sale a quote quasi identiche in caso di segno X per il pareggio (3,85) oppure di segno 1 per la vittoria casalinga del Verona, proposta a 3,90.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA ROMA

LE MOSSE DI TUDOR

Sotto i riflettori per le probabili formazioni di Verona Roma c’è dunque la curiosità di scoprire che cosa farà Igor Tudor nel suo debutto sulla panchina dell’Hellas. Il nuovo allenatore dovrà fare i conti con diversi acciaccati, cioè Casale, Miguel Veloso, Tameze, Regge e Frabotta. Il modulo di riferimento dovrebbe in ogni caso essere il 3-5-2 con Montipò tra i pali e davanti a lui la difesa a tre formata da Gunter, Ceccherini e Magnani, quest’ultimo tuttavia in ballottaggio con Dawidowicz.

Folta linea a cinque invece a centrocampo, dove Faraoni sarà l’esterno destro e poi avremo Ilic, Hongla e Barak nel cuore della mediana più Lazovic sulla fascia sinistra. I dubbi più significativi per Tudor sono tuttavia in attacco, dove sono in ballottaggio entrambe le maglie con Caprari e Lasagna favoriti rispettivamente su Cancellieri e Simeone, che però rimangono opzioni molto valide.

LE SCELTE DI MOURINHO

Sul fronte giallorosso, le probabili formazioni di Verona Roma portano a José Mourinho la bella notizia di una rosa praticamente al completo, a parte naturalmente Spinazzola. Tutti gli altri però ci sono e questo è importante per gestire il turnover nel migliore dei modi. Ci sarà un modulo 4-2-3-1 per la Roma, con il portiere Rui Patricio che sarà protetto da una retroguardia a quattro con Karsdorp, Mancini, Smalling (in ballottaggio però con Ibanez) e Vina da destra a sinistra.

In mediana dovremmo vedere la coppia titolare formata da Cristante e Veretout; nomi illustri anche nel reparto offensivo, perché ci aspettiamo il trio formato da Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan sulla trequarti a sostegno della prima punta Abraham. Vi sono però anche Shomurodov e Carles Perez che sperano in una maglia dal primo minuto: Mourinho ci riserverà sorprese?

IL TABELLINO

VERONA (3-5-2): Montipò; Gunter, Ceccherini, Magnani; Faraoni, Ilic, Hongla, Barak, Lazovic; Caprari, Lasagna. All. Tudor.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Vina: Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho.

