Probabili formazioni Viktoria Plzen Inter/ Diretta tv: gioca Onana?

Con le probabili formazioni di Viktoria Plzen Inter ci avviciniamo alla partita che domani pomeriggio in Repubblica Ceca sarà valida per la seconda giornata del difficilissimo girone C di Champions League. Viktoria Plzen Inter costituisce già per i nerazzurri di Simone Inzaghi una partita da vincere, a maggior ragione dopo lo scivolone casalingo contro il Bayern Monaco. Il gruppo è micidiale, per avere speranze è necessario non lasciare punti per strada contro l’unico teorico anello debole, anche per dare una continuità alla vittoria contro il Torino, con cui l’Inter si è rilanciata sabato in campionato.

Per il Viktoria Plzen questo girone di Champions League è una festa per il solo fatto di esserci, ma con ben poche speranze come ha già dimostrato la sconfitta per 5-1 a Barcellona di mercoledì scorso. In casa però i cechi ci proveranno, magari con la speranza di poter lottare almeno per il terzo posto. Tutto questo premesso, andiamo adesso ad analizzare le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Viktoria Plzen Inter.

DIRETTA VIKTORIA PLZEN INTER STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Viktoria Plzen Inter sarà riservata ai clienti Sky, che potranno seguire la partita di Champions League sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252. La diretta streaming video sarà invece garantita da Sky Go, ma anche sulle piattaforme Now TV e Infinity + per i rispettivi abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI VIKTORIA PLZEN INTER

LE MOSSE DI BILEK

Michal Bílek recupera Sykora, assente al Camp Nou: questa è la notizia di spicco per i padroni di casa cechi nelle probabili formazioni di Viktoria Plzen Inter. Il modulo di riferimento sarà il 4-2-3-1, con questi possibili undici titolari: Stanek in porta, davanti a lui dovrebbero agire nella linea difensiva a quattro da destra a sinistra Havel, Hejda, Pernica e Jemelka.

In mediana ecco per il Viktoria Plzen la coppia formata da Kalvach e Bucha; sulla trequarti invece dovrebbero trovare posto Kopic a destra, Sykora in posizione centrale e Mosquera a sinistra, in appoggio al centravanti Chory che è reduce da una doppietta nell’ultima giornata del campionato della Repubblica Ceca.

LE SCELTE DI INZAGHI

Per quanto riguarda i nerazzurri di Simone Inzaghi, le probabili formazioni di Viktoria Plzen Inter potrebbero rilanciare come titolare in porta Onana, se sarà rispettata l’alternanza tra campionato e Champions League. Di certo, davanti al portiere ci sarà la classica difesa a tre, con D’Ambrosio che agirà al fianco di Skriniar e Bastoni.

A centrocampo ci aspettiamo titolari Dumfries a destra, poi Barella e Brozovic intoccabili nel cuore della mediana, verosimilmente con Calhanoglu anche se potrebbe esserci una chance pure per Mkhitaryan, infine Gosens potrebbe essere il titolare a sinistra; in attacco, stante l’assenza di Lukaku, Dzeko dovrebbe essere favorito su Correa per affiancare la certezza Lautaro Martinez.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI VIKTORIA PLZEN INTER

VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1): Stanek; Havel, Hejda, Pernica, Jemelka; Kalvach, Bucha; Kopic, Sykora, Mosquera; Chory. All. Bilek.

INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

