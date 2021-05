Probabili formazioni Villarreal Arsenal/ Diretta tv, Arteta perde anche David Luiz

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL VILLARREAL: CHI GIOCA DOMANI?

L’analisi delle probabili formazioni di Arsenal Villarreal ci porta a considerare la semifinale di ritorno di Europa League 2020-2021, che si gioca alle ore 21:00 di giovedì 6 maggio presso l’Emirates Stadium: si parte di una situazione di equilibrio, perché all’andata il Submarino Amarillo ha vinto 2-1 e dunque quel gol segnato dai Gunners permette loro di vincere 1-0 per qualificarsi a quella che sarebbe un’altra finale in Europa League, dopo quella giocata e persa nel 2019 a Baku. Arsenal che in campo internazionale ha sempre fatto ottime figure, ma che da tempo sta attraversando un momento di calo: non riesce a tornare nelle prime 4 di Premier League e addirittura quest’anno potrebbe rimanere fuori dalle coppe.

Anche per questo motivo diventa fondamentale vincere la competizione, che ha sempre visto brillare questa squadra nei turni precedenti; vedremo se gli spagnoli, che sono qui nella Top 4 con pieno merito, avranno la stessa idea. Ci apprestiamo dunque a una partita davvero interessante e incerta; aspettando che si giochi proviamo a valutare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni di Arsenal Villarreal.

DIRETTA ARSENAL VILLARREAL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Arsenal Villarreal sarà in esclusiva per i soli abbonati alla televisione satellitare: infatti la semifinale di ritorno di Europa League verrà trasmessa unicamente sui canali del decoder di Sky, in assenza di un televisore i clienti potranno poi avvalersi del servizio di diretta streaming video che come sempre non comporta costi aggiuntivi, perché come sempre basterà inserire i dati del proprio abbonamento su dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone e installarvi l’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL VILLARREAL

I DUBBI DI ARTETA

È complicato stilare le probabili formazioni di Arsenal Villarreal per Mikel Arteta, che oltre a Dani Ceballos (squalifica) perde anche David Luiz: torna però Lacazette, dunque il modulo dovrebbe essere un 4-2-3-1 con Chambers e Holding (o Pablo Marì) a giocare centrali davanti a Leno, mentre Bellerin tornerebbe titolare per agire come terzino destro con Saka che si abbasserebbe ad agire in qualità di laterale sinistro. In mezzo al campo, in assenza di Ceballos, potrebbe essere Smith-Rowe a giocare come sparring partner di Granit Xhaka; possibile assetto iper offensivo davanti con Pépé, autore del gol della speranza al La Ceramica, a partire dalla mattonella di destra e Aubameyang già titolare sull’altro versante del campo, come trequartista centrale invece potrebbe arrivare la conferma di Ødegaard che ultimamente ha trovato parecchio spazio.

LE SCELTE DI UNAI EMERY

Nelle probabili formazioni di Arsenal Villarreal il grande ex Unai Emery deve rinunciare allo squalificato Capoue: sarà verosimilmente l’unico cambio di una squadra che è sempre rimasta la stessa, il posto in mezzo al campo lo dovrebbe prendere Coquelin con Dani Parejo che si sposta come perno andando a giocare tra l’altro ex e Trigueros, mentre in difesa a protezione del portiere Rulli ci saranno Pau Torres e l’esperto Raul Albiol, con alle spalle una militanza importante nel Napoli. I due terzini dovrebbero essere nuovamente Foyth e Pedraza; pochi dubbi anche per quanto riguarda l’attacco, qui la prima punta dovrebbe essere Paco Alcacer che, come Gerard Moreno che partirà largo a sinistra, si può giocare il titolo di capocannoniere in questa edizione di Europa League. A completare il 4-3-3 del Villarreal sarà Chukwueze, che partirà dalla corsia destra ma pronto ad accentrarsi.

IL TABELLINO

ARSENAL (4-2-3-1): Leno; Bellerin, Holding, Chambers, Saka; G. Xhaka, Smith-Rowe; Pépé, Ødegaard, Aubayemang; Lacazette. Allenatore: Mikel Arteta

VILLARREAL (4-3-3): Rulli; Foyth, Raul Albiol, Pau Torres, Pedraza; Coquelin, Parejo, Trigueros; Chukwueze, Paco Alcacer, Gerard Moreno. Allenatore: Unai Emery



