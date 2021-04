Probabili formazioni Villarreal Arsenal/ Quote, i dubbi di Arteta (Europa league)

PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL ARSENAL: CHI IN CAMPO OGGI?

Spazio alle probabili formazioni di Villarreal Arsenal, bella sfida valida per l’andata delle semifinali di Europa league, che pure ci farà compagnia oggi, giovedi 29 aprile, alle ore 21,00 tra le mura dell’Estadio de la Ceramica. Siamo infatti ben curiosi di scoprire le mosse di Emery (grande ex del match) come di Arteta per questa sfida che si annuncia pure apertissima. Padroni di casa saranno gli spagnoli che di ritorno dal KO rimediato in campionato contro il Barcellona (sconfitta che ha fatto scivolare il Sottomarino Giallo fino alla settima posizione in graduatoria), sperano di riscattare sul continente una stagione non sempre eccezionale. Contro però una formazione non al top della condizione, ma più che mai motivata come è quella inglese.

I Gunners di Arteta (che nel fine settimana sono stati sconfitti dall’Everton) quasi disperano di ottenere un posto nelle competizioni UEFA la prossima stagione, ma se non altro vogliono arrivare a giusta conclusione di questa edizione dell’Europa League: per Arteta e i suoi sarebbe gran soddisfazione dopo un campionato difficile. Vediamo come i due allenatori si sono preparati al match, esaminando le probabili formazioni di Villarreal Arsenal.

QUOTE E PRONOSTICO

Sfida di difficile lettura questa per l’Europa league: pure esaminando le quotazioni date dalla Snai vediamo che sono gli spagnoli oggi gli appena favoriti nel pronostico. Analizzando le quote per l’1×2 del match vediamo che la vittoria del Villarreal è stata data a 2.55, contro il più elevato 2.85 segnato per il successo dell’Arsenal: il pareggio vale 3.25.

LE PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL ARSENAL

LE MOSSE DI EMERY

Per disegnare le probabili formazioni di Villarreal Arsenal, Mister Emery avrà dalla sua una rosa praticamente al completo e tanti big impazienti di dare spettacolo: non sarà difficile riempire il 4-4-2, modulo già visto poi anche nelle ultime uscite. Con Asenjo tra i pali, ecco che poi avremo dal primo minuto Albiol e Pau Torres in difesa, con il duo composto da Foyth e Pedraza schierato sull’esterno. A centrocampo si faranno poi avanti dal primo minuto Parejo e Capoue, con Trigueros e Chukwueze (fresco di gol contro il Barcellona in Liga) pronti sull’esterno dello schieramento. In attacco maglie confermate per Paco Alcacer e Gerard Moreno anche se dalla panca le alternative (come l’ex Milan Bacca) non mancano.

LE SCELTE DI ARTETA

Qualche dubbio in più invece si accende in casa inglese per le probabili formazioni di Villarreal Arsenal: Arteta infatti registra qualche giocatore infortunato e acciaccato come David Luiz, Lacazette e Aubameyang e non tutti potrebbero venir arrischiati dal primo minuto. Ecco che senza il brasiliano al centro ella difesa questa sera dovremmo vedere pronto dal primo minuto Gabriel al fianco di Holding, mentre toccherà a Bellerin e Xhaka agire come esterni del reparto arretrato. Per il centrocampo dei Gunners il tecnico spagnolo si affiderà a Ceballos e Thomas, con Smith Rowe appena avanzato sulla linea della trequarti. Chance dal primo minuto per Lacazette (il francese stringerà i denti) con Saka e Martinelli schierati sull’esterno: possibile panchina dunque per Aubameyang, che pur guarito solo pochi giorni fa dalla malaria, potrebbe ancora non essere al top della condizione.

IL TABELLINO

VILLARREAL (4-4-2): Asenjo; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Chukwueze, Capoue, Parejo, Trigueros; Gerard Moreno, Alcacer. All. Emery.

ARSENAL (4-2-3-1): Leno; Bellerin, Holding, Gabriel, Xhaka; Thomas, Ceballos; Saka, Smith-Rowe, Martinelli; Lacazette. All. Arteta.



