PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL ATALANTA/ Diretta tv, Juan Musso torna titolare

PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL ATALANTA: LA DIFESA

Diamo adesso uno sguardo più approfondito alle difese per le probabili formazioni di Villarreal Atalanta. Tra i padroni di casa spagnoli spicca la presenza di Raul Albiol, l’ex Napoli che di conseguenza conosce molto bene l’Atalanta, per la quale ha speso parole di grande apprezzamento nei giorni scorsi e che potrebbe dare al suo allenatore Unai Emery dritte utili per affrontare la Dea. Quanto all’Atalanta, ecco che mister Gian Piero Gasperini dovrebbe affidarsi in porta naturalmente al nuovo acquisto Musso, campione del Sudamerica con l’Argentina, come l’oriundo Toloi è diventato campione d’Europa con l’Italia nella stessa domenica 11 luglio. La difesa è cambiata abbastanza per gli orobici: adesso c’è Musso fra i pali, ma pure Demiral al centro del terzetto difensivo con lo stesso Toloi ed infine Djimsiti, dovrebbero infatti essere loro i titolari per il debutto nella terza avventura nerazzurra in Champions. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PVILLARREAL ATALANTA: CHI GIOCA IN SPAGNA?

Con le probabili formazioni di Villarreal Atalanta ci avviciniamo alla partita che domani sera sancirà per la Dea l’inizio della terza avventura consecutiva in Champions League, un traguardo memorabile per una provinciale nel calcio di oggi. Applausi dunque all’Atalanta, che nel girone F comincia contro una squadra che tutto sommato ha delle similitudini con i nerazzurri: la società di una piccola città, anche se il Villarreal è più abituato a bazzicare il grande calcio e ha pure vinto l’Europa League a maggio scorso.

Sfida comunque alla portata per Gian Piero Gasperini: vero che l’inizio non è stato esaltante stavolta in Serie A e sabato sera è arrivata la discussa sconfitta casalinga contro la Fiorentina, ma pure il Villarreal stenta in Liga (tre pareggi su tre). Nel girone del Manchester United, le due formazioni dovrebbero contendersi il secondo posto: match già delicato, scopriamo le probabili formazioni di Villarreal Atalanta alla vigilia della partita.

VILLARREAL ATALANTA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Nel frattempo ricordiamo che la diretta tv di Villarreal Atalanta sarà garantita dalla televisione satellitare sui canali Sky Sport Arena e Sky Sport HD 253, mentre per quanto riguarda la diretta streaming video ci sarà naturalmente il servizio Sky Go, ma sarà presente anche Mediaset Infinity.

PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL ATALANTA

LE MOSSE DI EMERY

L’allenatore di casa Unai Emery, per quanto riguarda le probabili formazioni di Villarreal Atalanta, dovrebbe affidarsi al 4-4-2 come modulo di riferimento: Rulli sarà il portiere del Sottomarino Giallo; davanti a lui la linea difensiva a quattro dovrebbe essere formata da destra a sinistra da Foyth, l’ex Napoli Albiol, Mandi ed Estupinan.

Altra linea a quattro anche a centrocampo per il Villarreal, dove i favoriti per le maglie da titolari sono Pino, Trigueros, Capoue e Alberto Moreno; infine la coppia d’attacco dovrebbe vedere in campo dal primo minuto Gerard Moreno e Dia.

LE SCELTE DI GASPERINI

Sul fronte nerazzurro, le probabili formazioni di Villarreal Atalanta dovrebbero riservare il modulo 3-4-2-1 per una Dea che clamorosamente in questo periodo fatica a segnare. La missione sarà affidata soprattutto a Zapata, che dovrebbe essere la punta centrale, affiancato da Malinovskyi e Pessina sulla trequarti. Tre nomi di ottimo livello, ma tutti devono alzare il rendimento rispetto alle ultime uscite.

Procedendo a ritroso, ecco che a centrocampo dovremmo vedere il quartetto “base” con Maehle a destra, i due centrali De Roon e Freuler più Gosens come esterno sinistro. Infine, nella retroguardia bergamasca ci aspettiamo Musso tra i pali, protetto dalla difesa a tre formata da Toloi, Demiral e Djimsiti come titolari.

IL TABELLINO

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Mandi, Estupinan; Pino, Trigueros, Capoue, A. Moreno; G. Moreno, Dia. All. Emery.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata. All. Gasperini.



