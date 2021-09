Probabili formazioni Villarreal Atalanta/ Quote, tornano titolari Musso e Demiral

PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL ATALANTA: CHI GIOCA AL LA CERAMICA?

Le probabili formazioni di Villarreal Atalanta ci introducono alla partita che si gioca per la prima giornata nel gruppo F di Champions League 2021-2022: appuntamento martedì 14 settembre alle ore 21:00, sarà l’Estadio La Ceramica il teatro dell’esordio stagionale in Europa per la Dea, che per la terza annata consecutiva ha raggiunto i gironi della principale competizione e punta ora a superarli per la terza volta. A dire il vero l’avvio di campionato per Gian Piero Gasperini non è stato dei migliori, soprattutto l’Atalanta fatica ad andare in gol e questa è certamente una novità, ma anche condizionata da problemi fisici di varia natura.

Quello che conterà questa sera sarà fare risultato, perchè il girone non è semplice e ovviamente la presenza del Manchester United impone di non perdere troppi punti contro le altre. Vedremo allora quello che succederà in campo; con questo approfondimento noi vogliamo capire in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco del La Ceramica, dunque a poche ore dal calcio d’inizio leggiamo insieme, in maniera più approfondita, le probabili formazioni di Villarreal Atalanta.

L’agenzia Snai propone le quote ufficiali per un pronostico su Villarreal Atalanta: secondo questo bookmaker la partita di Champions League è parecchio equilibrata, non c’è molta distanza tra il segno 1 per la vittoria del Submarino Amarillo (2,45) e il segno 2 per l’affermazione della Dea, che vi farebbe guadagnare 2,70 volte quanto messo sul piatto. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, vi permetterebbe di incassare una vincita corrispondente a 3,60 volte l’importo investito.

Unai Emery gioca con il 4-4-2, ed è con questo modulo che approccia le probabili formazioni di Villarreal Atalanta. Solito ballottaggio tra i pali, ma Rulli dovrebbe comunque essere il titolare anche in Champions League a scapito di Asenjo; davanti all’estremo difensore ci sarà Raul Albiol a fare coppia con Jorge Cuenca o Mandi, poi Foyth regolarmente spostato a destra e Pedraza che parte favorito per agire come terzino sinistro. A centrocampo ci sono due certezze in Trigueros e Capoue, ma bisogna stare attenti anche a Vicente Iborra e soprattutto Coquelin, perchè entrambi si giocano una maglia e il tecnico del Villarreal potrebbe decidere di mandarne almeno uno sul terreno di gioco; allo stesso modo Raba insidia Yéremi Pino sull’esterno, sull’altro versante Danjuma può scalzare Alberto Moreno. Gerard Moreno invece sarà il centravanti di riferimento: con lui ci aspettiamo Paco Alcacer, ma occhio anche a Boulaye Dia.

Per Villarreal Atalanta Gasperini cambierà qualcosa rispetto al ko contro l’Atalanta: in porta torna titolare Musso, in difesa davanti a lui dovremmo avere Demiral titolare con Toloi e Djimsiti verso la conferma, e poi chiaramente sarà titolare Gosens che in campionato è entrato soltanto nel secondo tempo, ma è imprescindibile per questa squadra. A destra Maehle ha scalato le gerarchie, e verosimilmente sarebbe in campo anche con Hateboer a disposizione (tanto che l’olandese potrebbe partire a gennaio, almeno stando a quanto si dice); sarà quindi panchina per Zappacosta, che però in Europa ci ha giocato e dunque potrebbe avere una parte importante nel cammino dell’Atalanta in questo girone di Champions League. De Roon, che era squalificato sabato, sarà regolarmente in mezzo al campo; qui aumentano i dubbi, perchè Freuler viene insidiato da Koopmeiners e Pasalic per la seconda maglia. Sulla trequarti giocherà Malinovksyi, con lui dovrebbe esserci Pessina; chiaramente una soluzione rimane Ilicic che sarà in competizione con il neo campione d’Europa, come prima punta avremo Duvan Zapata con lo stesso Ilicic che, eventualmente, potrebbe spostarsi in avanti per agire come centravanti tattico.

VIILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Mandi, Raul Albiol, Pedraza; Raba, Trigueros, Capoue, Danjuma; Paco Alcacer, Gerard Moreno. Allenatore: Unai Emery

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; D. Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini



