Probabili formazioni Villarreal Bayern Monaco/ Diretta tv: qualche dubbio

PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL BAYERN MONACO: CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Villarreal Bayern Monaco ci permettono di presentare la partita che domani sera sarà valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League in Spagna. Compito certamente non facile per i padroni di casa del Villarreal, che negli ottavi hanno fatto un colpaccio in casa della Juventus, ma adesso si trovano davanti a una montagna ancora più alta da scalare e devono naturalmente sfruttare l’andata casalinga per avere ancora qualche speranza.

Il Bayern Monaco invece aveva sofferto più del previsto all’andata con il Salisburgo, che però poi è stato travolto al ritorno in Germania, ennesima soddisfazione di una stagione nella quale il Bayern aveva già vinto sei partite su sei nel girone (non facile, con Barcellona e Benfica). Sicuramente i tedeschi sono tra i grandi favoriti per la vittoria finale e senza dubbio i grandi favoriti in questo quarto: tutto ciò premesso, andiamo a scoprire le notizie alla vigilia sulla probabili formazioni di Villarreal Bayern Monaco.

VILLARREAL BAYERN MONACO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Villarreal Bayern Monaco sarà visibile in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Uno (canale numero 201 della piattaforma satellitare), Sky Sport Football (203) e Sky Sport 251. La diretta streaming video sarà garantita invece tramite Sky Go e Now TV, ma anche da Mediaset, in questo caso tramite Infinity +.

PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL BAYERN MONACO: LE SCELTE DEI MISTER

LE SCELTE DI UNAI EMERY

Nelle probabili formazioni di Villarreal Bayern Monaco possiamo osservare che l’allenatore degli spagnoli padroni di casa, Unai Emery, dovrebbe puntare sull’ordine garantito dal modulo 4-4-2 per lanciare con il suo Villarreal la difficile sfida alla corazzata bavarese, magari anche grazie al recupero di Gerard Moreno che partirà titolare in attacco vicino a Danjuma.

A centrocampo ci aspettiamo la linea a quattro con Pino esterno destro, la coppia formata da Capoue e Parejo nel cuore della mediana del Sottomarino Giallo ed infine Lo Celso come esterno sinistro. Infine, nella difesa a quattro del Villarreal dovrebbero trovare posto da destra a sinistra Foyth, Pau Torres il veterano Albiol e Pedraza davanti al portiere argentino Rulli.

LE MOSSE DI NAGELSMANN

Sul fronte tedesco, ecco invece che le probabili formazioni di Villarreal Bayern Monaco dovrebbero vedere l’allenatore dei bavaresi Julian Nagelsmann intenzionato a puntare sul modulo 3-4-2-1 nel quale Sané dovrebbe essere il primo cambio in attacco, con Gnabry infatti favorito per affiancare Muller sulla trequarti, naturalmente in appoggio all’intoccabile centravanti Lewandowski.

Procedendo a ritroso, a centrocampo è appena tornato Goretzka, ma per ora gli preferiamo ancora Musiala come titolare al fianco di Kimmich, con Pavard esterno di destra e l’altro francese Coman a sinistra per completare il reparto. Infine nella difesa a tre (che diventa a quattro quando Pavard scala in copertura) ecco che dovremmo vedere titolari Upamecano, Süle ed Hernandez a protezione del portiere, che sarà naturalmente Neuer.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL BAYERN MONACO

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Pau Torres, Albiol, Pedraza; Pino, Capoue, Parejo, Lo Celso; Danjuma, Gerard Moreno. All. Emery.

BAYERN MONACO (3-4-2-1): Neuer; Upamecano, Süle, Hernandez; Pavard, Kimmich, Musiala, Coman; Gnabry, Müller; Lewandowski. All. Nagelsmann.











