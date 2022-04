Probabili formazioni Villarreal Bayern/ Quote, dubbio Danjuma-Pino per Unai Emery

PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL BAYERN: CHI GIOCA AL LA CERAMICA?

Analizziamo le probabili formazioni di Villarreal Bayern, la partita che si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 6 aprile ed è valida per l’andata dei quarti di finale della Champions League 2021-2022. Al La Ceramica torniamo a visionare il Submarino Amarillo, che dopo il grande colpo in casa della Juventus è arrivato ai quarti per la prima volta in 13 anni, e ora spera di fare il passo in più anche se sa bene che l’asticella è parecchio più alta, perché si tratta di eliminare una delle corazzate del calcio europeo, che la Champions League l’ha vinta due anni fa e ha mantenuto di fatto lo stesso livello di allora.

Probabili formazioni Villarreal Bayern Monaco/ Diretta tv: qualche dubbio

Il Bayern, tanto per gradire, nel ritorno degli ottavi ha rifilato 7 gol al Salisburgo: vero che ci aveva pareggiato in Austria recuperando al 90’ minuto, ma è come se avesse giocato al gatto con il topo e quando c’è stato bisogno di vincere e dimostrare il proprio valore lo ha fatto in maniera addirittura esagerata. Non c’è dubbio che la squadra favorita per andare in semifinale sia quella tedesca, ma siamo in Champions League e può succedere di tutto; intanto aspettiamo che al La Ceramica si giochi, nel frattempo possiamo appunto fare qualche valutazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Villarreal Bayern.

Bayern Monaco gioca in 12 col Friburgo/ Rischia ko a tavolino per 30”

QUOTE E PRONOSTICO

Leggiamo insieme le quote che l’agenzia Snai ha fornito per un pronostico su Villarreal Bayern. Il segno 1 che regola l’ipotesi della vittoria per i padroni di casa vi farebbe guadagnare 5,25 volte la puntata; abbiamo poi l’ipotesi del pareggio (segno X) che ha un valore corrispondente a 4,25 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine il bookmaker in questione vi premierebbe, in caso di successo degli ospiti, con una cifra equivalente a 1,57 volte quello che avrete giocato sul segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL BAYERN

I DUBBI DI EMERY

Nel 4-4-2 di Unai Emery per Villarreal Bayern non dovrebbero esserci troppe sorprese: il dubbio è Chukwueze, rimasto fuori dal match di campionato contro il Levante e difficilmente utilizzabile. Senza il nigeriano, il Submarino Amarillo avrebbe verosimilmente Yeremi Pino ad agire come laterale destro di centrocampo; l’altro punto di domanda riguarda Danjuma, perché con il ritorno di Gerard Moreno questo attaccante potrebbe rimanere in panchina per favorire comunque la maglia a Lo Celso, equilibratore della squadra. La terza alternativa è forse quella che paga maggiormente: Danjuma esterno in una sorta di 4-3-3 completato da Trigueros, con Lo Celso che potrebbe giocare in appoggio al centravanti partendo di fatto dalla mezzala. In questo modo sarebbero confermate anche le maglie in mediana, con Parejo e Capoue che sono sostanzialmente insostituibili; avremo poi la classica difesa con Foyth che si è preso il posto da terzino destro ed Estupiñan in vantaggio su Pedraza per la corsia mancina, Raul Albiol e Pau Torres proteggeranno invece il portiere Rulli.

Juventus si qualifica ai quarti se/ Champions League, bianconeri eliminati!

LE SCELTE DI NAGELSMANN

Naturalmente per Villarreal Bayern sono maggiori le alternative a disposizione di Julian Nagelsmann: nel suo 4-2-3-1 la coppia centrale di difesa dovrebbe essere formata da Süle e Upamecano, in questo modo Lucas Hernandez sarebbe confermato terzino sinistro (in assenza di Alphonso Davies) con il ritorno di Pavard a destra. Anche Neuer è rientrato a disposizione e sarà regolarmente in porta; a centrocampo Goretzka dovrebbe essere confermato come partner di Kimmich, e dunque da questo punto di vista sarebbero davvero poche le modifiche rispetto alla vittoria “incriminata” di Friburgo. L’altro giocatore che Nagelsmann inserirebbe rispetto a sabato è Gnabry, che si prenderebbe una maglia sull’esterno: a fargli spazio sarebbe uno tra Coman e Leroy Sané, presumibilmente il primo, mentre Thomas Müller sarebbe chiaramente confermato in qualità di trequartista alle spalle di Robert Lewandowski. Ci sono poi Sabitzer e Tolisso che spingono per una maglia, ma entrambi dovrebbero partire dalla panchina anche se l’austriaco ha finalmente trovato il primo gol con la maglia del Bayern.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL BAYERN

VILLARREAL (4-4-1-1): Rulli; Foyth, Raul Albiol, Pau Torres, Estupiñan; Danjuma, Capoue, Parejo, Trigueros; Lo Celso; Gerard Moreno. Allenatore: Unai Emery

BAYERN (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Süle, Upamecano, L. Hernandez; Goretzka, Kimmich; L. Sané, T. Müller, Gnabry; Lewandowski. Allenatore: Julian Nagelsmann











© RIPRODUZIONE RISERVATA