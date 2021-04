Probabili formazioni Villarreal Dinamo Zagabria/ Diretta tv, pochi dubbi per Emery

PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL DINAMO ZAGABRIA: CHI IN CAMPO DOMANI?

Si accenderà solo domani la sfida di ritorno dei quarti di finale di Europa league tra Villarreal e Dinamo Zagabria, alle ore 21.00 e tra le mura dell’Estadio de la Ceramica: esaminiamo ora le probabili formazioni della partita. Siamo infatti ben curiosi di scoprire le scelte di Mister Emery: l’1-0 firmato fuori casa nel match di andata non mette al sicuro gli spagnoli da un ribaltone in vista delle qualificazioni alla Final four della coppa e dunque i giocatori del Sottomarino giallo dovranno essere domani attentissimi. Il Villarreal però sarà in campo con un certo ottimismo: nonostante l’ultimo KO rimediato lo scorso fine settimana contro l’Osasuna in Liga, lo stato di forma della squadra di Emery è generalmente positivo e vi sono ottime chance di proseguire il proprio cammino in Europa league.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED GRANADA/ Diretta tv, Telles è un volto noto

I croati di Krznar però si riveleranno avversari ostici e tignosi: avendo già superato il Tottenham agli ottavi, ci si deve attendere di tutto dalla Dinamo. Andiamo allora a vedere come i due allenatori si sono preparati al match, esaminando le loro mosse per le probabili formazioni di Villarreal Dinamo Zagabria.

VILLARREAL DINAMO ZAGABRIA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Villarreal Dinamo Zagabria sarà trasmessa in esclusiva sui canali Sky che detiene i diritti della Europa League, di conseguenza gli abbonati alla televisione satellitare potranno godere anche della diretta streaming video loro riservata tramite il sito oppure l’applicazione del servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI SLAVIA PRAGA ARSENAL/ Diretta tv, Arteta senza Luiz e Tierney

LE PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL DINAMO ZAGABRIA

LE MOSSE DI EMERY

Per le probabili formazioni di Villarreal Dinamo Zagabria, non saranno poche le conferme di Mister Emery, rispetto allo schieramento già visto lo scorso 8 aprile per il turno di andata. Segnato il 4-3-3 iniziale, ecco che potremmo rivedere dal primo minuto tra i pali il vice Rulli, con Albiol e Torres chiaramente schierati al centro del reparto: Foyth e Alfonso Pedraza si collocheranno invece in corsia. Per il centrocampo irrinunciabile Capoue, che pure è rimasto preventivamente a riposo nell’ultima di campionato: al suo fianco ecco Parejo e Trigueros, pur con Mio Gomez a disposizioni dal primo minuto. In avanti pronto Moreno, autore del gol che ha deciso il match di andata contro la Dinamo Zagabria: con lui si faranno avanti anche Paco Alcacer e Chukwueze.

PROBABILI FORMAZIONI AJAX ROMA/ Quote: il giovane Antony è già una star dei Lancieri

LE SCELTE DI KRZNAR

Spazio al 4-2-3-1 invece per le probabili formazioni di Villarreal Dinamo Zagabria per i croati, con in difesa pronti dal primo minuto i centrali Theophile-Catherine e Lauritsen: per l’esterno ecco che si farà avanti domani sera Ristovski, ma sulla corsia mancina è già ballottaggio aperto tra Gvardiol e Leovac. Nel modulo a due del centrocampo non dovrebbe poi mancare il capitano Ademi, in compagnia di Jakic (anche se Franjic scalpita dalla panchina) e sarà Ivanusec ad agire dal primo minuto sulla linea della trequarti. Mister Krznar domani dovrebbe poi puntare tutto ancora su Petkovic come prima punta, con il miglior assistman Lovro Majer e il capocannoniere Mislav Orsic pronti sull’esterno del reparto offensivo.

IL TABELLINO

VILLARREAL (4-3-3): Rulli; Alfonso Pedraza, P Torres, Albion, Foyth; Parejo, Capoue, Trigueros; Moreno, P Alcacer, Chukwueze All. Emery

DINAMO ZAGABRIA (4-2-3-1): Livakovic; Ristovski, Theophile-Catherine, Lauritsen, Leovac; Ademi, Jakic; Orsic, Ivanusec, Majer; Petkovic All. Krznar



© RIPRODUZIONE RISERVATA