Probabili formazioni Villarreal Dinamo Zagabria/ Quote, Krznar privo di Gavranovic

PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL DINAMO ZAGABRIA: CHI IN CAMPO OGGI?

Spazio per le probabili formazioni di Villarreal Dinamo Zagabria, match atteso solo questa sera alle ore 21,00 all’Estadio de la Ceramica di Villarreal e che vale come ritorno dei quarti di finale di Europa league. L’attesa verso tale incontro è grande e siamo ben curiosi di scoprire le mosse di Emery come di Krznar per il match che deciderà chi andrà in semifinale di coppa. Ricordando che gli spagnoli hanno vinto nel turno di andata con un chiaro 1-0, viene facile pensare che per il Sottomarino giallo sia tutto fatto: pure Mister Emery sa di non poter sottovalutare il rivale e dunque oggi sarà ancora spazio per parecchi titolari e big.

Dopo tutto la Dinamo Zagabria ha dimostrato di saper ribaltare ogni situazione di non aver alcun timore reverenziale contro le big d’Europa, come occorso contro il Tottenham di Mourinho durante gli ottavi di finale. Non è sfida questa che gli spagnoli potranno sotto valutare. Andiamo allora a vedere come i due allenatori si sono preparati al match, esaminando le mosse per le probabili formazioni di Villarreal Dinamo Zagabria.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della sfida di Europa league, concediamo gli spagnoli il favore del pronostico, pur consapevoli che il colpo di scena è dietro l’angolo. La Snai per l’1×2 ha fissato a 1.48 il successo del Villarreal mentre la vittoria della Dinamo Zagabria è stata quotata a 7.25: il pareggio vale 4.25.

LE PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL DINAMO ZAGABRIA

LE MOSSE DI EMERY

Come abbiamo detto prima, Emery questa sera non vuol correre rischi inutili e per disegnare le probabili formazioni di Villarreal Dinamo Zagabria, il tecnico punterà su un 4-4-2 solido e ricco di titolari. Ecco che allora già in attacco sarà spazio per Gerard Moreno come pure per Paco Alcacer, con Bacca e il nigeriano Chukwueze (titolari nel turno di andata) sempre a disposizione dalla panchina. Per il centrocampo rimangono irrinunciabili Parejo e Capoue, mentre saranno Trigueros e Moi a venir utilizzati dal primo minuto come mezz’ala. Poche novità anche in difesa, dove comunque rimane aperto il ballottaggio sulla sinistra tra Pedraza e Alberto Moreno: il reparto vedrà comunque titolari Pau Torres e Albiol, come pure Foyth.

LE SCELTE DI KRZNAR

Spazio al 4-1-4-1 per Mister Krznar, dove pure saranno tanti i giocatori, già titolari nel match di andata, che saranno richiamati questa sera dal primo minuto. Ecco che ad esempio già in difesa non mancheranno i soliti Lauritsen, Theopile Catherine e Gvardiol, con Ristovski titolare in corsia: questa anche se dalla panchina rimangono a disposizione Peric, Cabraja e soprattutto Leovac, già intervenuto a match in corso la scorsa settimana. Per il centrocampo ecco Jakic a supporto davanti alla difesa, con Ademi e Majer che invece si collocheranno appena piò avanti: saranno Orsic e Ivanusec a completare lo schieramento sull’esterno. In attacco, mancando il capocannoniere Gavranovic, dovrebbe essere spazio per Petkovic, terzo miglior marcatore della Dinamo Zagabria.

IL TABELLINO

VILLARREAL (4-4-2): Asenjo; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Moi, Parejo, Capoue, Trigueros; Gerard Moreno, Paco Alcácer All. Emery

DINAMO ZAGABRIA ( 4-1-4-1): Livaković; Ristovski, Lauritsen, Théophile-Catherine, Gvardiol; Jakić; Ivanušec, Ademi, Majer, Oršić; Petković All. Krznar



