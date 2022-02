Probabili formazioni Villarreal Juventus/ Diretta tv: Allegri perde anche Dybala!

PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL JUVENTUS: CHI GIOCA AL LA CERAMICA?

Con l’analisi delle probabili formazioni di Villarreal Juventus ci approcciamo alla partita che si gioca per l’andata degli ottavi della Champions League 2021-2022: all’Estadio La Ceramica si gioca alle ore 21:00 di martedì 22 febbraio. La Juventus arriva da due pareggi consecutivi che ne hanno rallentato la marcia in campionato, deludente quello nel derby ma soprattutto gli ottavi di Champions League significano uno scoglio su cui i bianconeri si sono infranti nelle ultime due stagioni, contro avversarie sicuramente alla portata. Di conseguenza, adesso c’è davvero bisogno di fare strada in Europa per evitare l’ennesima delusione cocente.

Non sarà comunque facile, visto che il Villarreal è squadra tosta: Unai Emery è un esperto di competizioni internazionali e nel girone di Champions League il suo Submarino Amarillo ha eliminato l’Atalanta vincendo a Bergamo la partita decisiva. Vedremo allora come andranno le cose, ma la partita arriverà soltanto domani sera e allora, mentre aspettiamo che si giochi, possiamo fare qualche considerazione legata appunto alle scelte che i due allenatori potrebbero operare sul terreno di gioco, andando a leggere nel dettaglio le probabili formazioni di Villarreal Juventus.

DIRETTA VILLARREAL JUVENTUS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Villarreal Juventus è disponibile in chiaro per tutti, perché sarà l’appuntamento su Canale 5 nella settimana di Champions League; naturalmente le alternative sono sempre quelle della televisione satellitare tramite il decoder di Sky e la piattaforma Infinity Plus, che fa capo a Mediaset ed è visibile tramite abbonamento in diretta streaming video. A proposito della mobilità, bisogna chiaramente aggiungere le opzioni date da Mediaset Play, libera per tutti, e Sky Go riservata ai clienti del satellite.

PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL JUVENTUS

LE SCELTE DI EMERY

Per Villarreal Juventus Unai Emery dovrebbe fare a meno di Coquelin, mentre Paco Alcacer è andato in panchina sabato a Granada e dunque dovrebbe essere regolarmente a disposizione. Nel 4-4-2 del tecnico spagnolo i due di centrocampo dovrebbero essere ancora Iborra e Parejo, mentre cambierà la difesa con Raul Albiol che tornerà titolare al fianco di Pau Torres e a protezione del portiere Rulli. Se a sinistra il posto di terzino se lo giocano Alberto Moreno e Pedraza, con il primo che parte favorito, sull’altro versante dovrebbe giocare Foyth anche se Aurier è certamente un’ottima alternativa; sulle corsie di centrocampo ci sono tante soluzioni, Chikwueze può tornare titolare a sinistra con Trigueros confermato a destra ma occhio a Moi Gomez. Interessante invece la scelta che Emery ha operato riguardo il nuovo arrivo Lo Celso, schierato addirittura come seconda punta al fianco di Danjuma che contro il Granada ha segnato due gol; lo stesso Chikwueze e Yeremi Pino sono buone alternative, pesante invece l’assenza di Gerard Moreno.

I DUBBI DI ALLEGRI

Anche Massimiliano Allegri adotta il 4-4-2 per Villarreal Juventus: lo stop di Dybala è una tegola e impedisce al tecnico toscano di fare il tridente, anche se potrebbe essercene una possibilità con l’avanzamento di Cuadrado che opererebbe in linea con Vlahovic e Morata, che vanno verso la conferma. Il colombiano però potrebbe essere utilizzato, anche perché è un’andata in trasferta e dunque ci sarà un minimo di prudenza, come laterale di centrocampo; lui ovviamente a destra, Rabiot invece sulla corsia mancina con una coppia centrale che potrebbe essere formata da Zakaria e Locatelli, dunque con Arthur Melo e McKennie che appaiono nuovamente destinati alla panchina. In porta ci sarà naturalmente Szczesny, mentre la linea difensiva ha perso anche Rugani che si è fatto male nel riscaldamento pre-derby: dunque, con Bonucci fuori dai giochi il centrale dovrebbe farlo Danilo che giocherà insieme a De Ligt, poi avremo De Sciglio terzino destro e Alex Sandro che sembra essere favorito su Luca Pellegrini per giocare a sinistra.

IL TABELLINO

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Raul Albiol, Pau Torres, Pedraza; Trigueros, Iborra, Parejo, Chikwueze; Lo Celso, Danjuma. Allenatore: Unai Emery

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, Danilo, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Zakaria, Locatelli, Rabiot; Vlahovic, Morata. Allenatore: Massimiliano Allegri



