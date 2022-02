Probabili formazioni Villarreal Juventus/ Quote: molte assenze per Allegri

PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL JUVENTUS: CHI SCENDE IN CAMPO OGGI?

Le probabili formazioni di Villarreal Juventus ci ricordano che stasera si gioca la partita d’andata degli ottavi della Champions League 2021-2022: la Juventus arriva da due pareggi consecutivi che ne hanno rallentato la marcia in campionato, dove forse avrebbe potuto addirittura rientrare nella lotta scudetto considerato l’andamento lento davanti. D’altronde i bianconeri non ingranano la giusta marcia, è stato deludente il pareggio nel derby ma adesso si deve pensare agli ottavi di Champions League, scoglio su cui i bianconeri hanno dolorosamente incocciato nelle ultime due stagioni, sempre contro avversarie sicuramente alla portata come il Villarreal: ora l’imperativo è quello di evitare l’ennesima delusione cocente.

Il Villarreal è comunque una squadra tosta: ha vinto l’Europa League nella scorsa stagione, mentre nel girone di questa Champions League il Submarino Amarillo di Unai Emery ha eliminato l’Atalanta vincendo a Bergamo la partita decisiva. Massimiliano Allegri dovrà dunque fare molta attenzione a questo doppio confronto magari non durissimo ma certamente insidioso: per il momento, leggiamo nel dettaglio le ultime notizie circa le probabili formazioni di Villarreal Juventus.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche alle quote dell’agenzia Snai per il pronostico su Villarreal Juventus: sono favorevoli leggermente favorevoli agli spagnoli per il risultato della singola partita, infatti il segno 1 è quotato a 2,50, ma le differenze sono minime perché si sale a quota 3,00 in caso di successo della Juventus (naturalmente segno 2) e fino a 3,15 volte la posta in palio sul segno X in caso di pareggio.

PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL JUVENTUS

LE SCELTE DI EMERY

Nelle probabili formazioni di Villarreal Juventus, l’allenatore di casa Unai Emery dovrebbe fare a meno di Coquelin, mentre Paco Alcacer è andato in panchina sabato a Granada e dunque dovrebbe essere regolarmente a disposizione. Nel modulo 4-4-2 del tecnico spagnolo i due mediani dovrebbero essere ancora Iborra e Parejo, mentre cambierà la difesa con Albiol che tornerà titolare al fianco di Pau Torres a protezione del portiere Rulli. A sinistra si giocano il posto di terzino Alberto Moreno e Pedraza, con il primo che parte favorito, sull’altro versante dovrebbe giocare Foyth anche se Aurier è certamente un’ottima alternativa.

Come esterni di centrocampo ci sono tante soluzioni, Chikwueze può tornare titolare a sinistra con Trigueros confermato a destra ma occhio a Moi Gomez. Interessante invece la scelta che Emery ha operato riguardo il nuovo arrivo Lo Celso, schierato come seconda punta al fianco di Danjuma che contro il Granada in campionato ha segnato due gol; lo stesso Chikwueze e Yeremi Pino sono buone alternative in un attacco che deve fare i conti con la pesante assenza di Gerard Moreno.

I DUBBI DI ALLEGRI

Anche Massimiliano Allegri adotta il 4-4-2 per le probabili formazioni di Villarreal Juventus: lo stop di Dybala impedisce al tecnico toscano di fare il tridente, a meno di optare per l’avanzamento di Cuadrado in linea con Vlahovic e Morata, che vanno verso la conferma. Il colombiano però potrebbe essere utilizzato come laterale di centrocampo, ovviamente a destra, in un assetto più prudente che prevederebbe poi Rabiot invece sulla corsia mancina con una coppia centrale che potrebbe essere formata da Zakaria e Locatelli, dunque con Arthur Melo e McKennie che sembrano nuovamente destinati alla panchina.

In porta ci sarà naturalmente Szczesny, mentre la linea difensiva ha perso anche Rugani che si è fatto male nel riscaldamento pre-derby e va ad aggiungersi ad altre assenze illustri come quelle di Bonucci e Chiellini, ancora entrambi fuori dai giochi. Di conseguenza il centrale dovrebbe farlo Danilo che giocherà insieme a De Ligt, poi avremo De Sciglio terzino destro e Alex Sandro che sembra essere favorito su Pellegrini per giocare a sinistra.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL JUVENTUS

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Trigueros, Iborra, Parejo, Chikwueze; Lo Celso, Danjuma. All. Unai Emery.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, Danilo, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Zakaria, Locatelli, Rabiot; Vlahovic, Morata. All. Allegri.



