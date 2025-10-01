Probabili formazioni Villarreal Juventus: le scelte di Marcelino e Tudor verso la partita valida per la seconda giornata di Champions League.

PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL JUVENTUS: TUDOR CAMBIA ANCORA?

Le probabili formazioni Villarreal Juventus ci accompagnano verso una partita decisamente importante per la squadra bianconera, quella valida per la seconda giornata di Champions League 2025-2026: prima trasferta e subito impegno tosto dopo il 4-4 pirotecnico contro il Borussia Dortmund, maturato due settimane fa.

Un pareggio che per come è arrivato, utilizzando le parole di Alex Del Piero, è più una vittoria, ma il dato non mente e ci dice che la Juventus ha pareggiato le ultime tre partite disputate, dunque al netto di orgoglio e reazioni di carattere e qualità il trend somiglia sinistramente a quello dello scorso anno.

Il Villarreal invece è in un grande momento: a metà settembre ha perso due partite consecutive tra cui quella di Champions League contro il Tottenham, ma poi ha infilato tre vittorie nella Liga e quindi arriva a questo appuntamento in piena fiducia, con anche i ricordi dolcissimi dell’ultimo incrocio europeo.

Sarà dura, ma a bocce ferme c’è anche curiosità per capire quali saranno le scelte di Igor Tudor che deve ancora trovare la giusta formula per la sua Vecchia Signora; proviamo allora a fare qualche ipotesi leggendo insieme le probabili formazioni Villarreal Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO VILLARREAL JUVENTUS

A corredo delle probabili formazioni Villarreal Juventus leggiamo anche le quote che l’agenzia Snai ha stabilito per la partita: partiamo dalla vittoria dei bianconeri, il segno 2 porta in dote una vincita corrispondente a 3,15 volte quanto messo sul piatto e dunque è favorito il Submarino Amarillo, perché il segno 1 per il suo successo vale 2,25 volte la giocata. Con il pareggio, per il quale puntare sul segno X, andreste a guadagnare una somma pari a 3,35 volte l’importo investito.

PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL JUVENTUS

LE SCELTE DI MARCELINO

Marcelino deve fare i conti con qualche assenza di troppo ma nelle probabili formazioni Villarreal Juventus scopriamo un 4-4-2 certamente interessante nelle scelte, con Luiz Junior in porta e una zona difensiva nella quale spicca ovviamente Renato Veiga, che ha giocato con la maglia bianconera i sei mesi finali della scorsa stagione. Con lui c’è Foyth, uomo di esperienza; i terzini sono Mouriño e Sergi Cardona, a centrocampo invece tante alternative perché Thomas Partey a Londra è partito dalla panchina, ma qui si gioca il posto con Comesaña per affiancare Pape Gueye, e parte dalla panchina uno come Dani Parejo.

Sugli esterni invece ci potremmo aspettare Akhomach e Buchanan (ex Inter), il Villarreal di fatto gioca con un 4-2-4 vista la propensione offensiva dei due calciatori impiegati a centrocampo. Davanti invece si è fermato Ayoze Pérez: con Mikautadze, già notato con le maglie di Lione e Georgia, potrebbe giocare l’ex Arsenal Pépé, a meno che la decisione di Marcelino sia quella di lanciare titolare Oluwaseyi riportando così l’ivoriano al suo ruolo naturale di esterno destro, ma possiamo sicuramente dire che anche il Submarino Amarillo abbia tante scelte a disposizione.

LE ALCHIMIE DI TUDOR

Come sarà dunque il 3-4-2-1 di Tudor? Con le probabili formazioni Villarreal Juventus diciamo innanzitutto che il tecnico croato rimane integralista sul modulo, ma cambia spesso i suoi calciatori. Le certezze al momento sono poche, anche perchè due di queste non figurano tra i convocati: Bremer e Khéphren Thuram sono rimasti a casa, senza di loro la Juventus perde molto. Dunque, vale sostanzialmente tutto: Kalulu dovrebbe tornare a fare il braccetto in difesa con Gatti e Kelly, in mezzo invece ci sarà sicuramente Locatelli e con lui è ballottaggio tra Koopmeiners e McKennie, con lo statunitense favorito.

Non solo, perchè il rebus riguarda anche le fasce: se a sinistra prende quota la candidatura di Cabal, andato in gol contro il Verona, a destra c’è anche Joao Mario tenendo presente che Cambiaso può giocare su entrambe le corsie. Tudor poi appare stuzzicato dall’ipotesi di inserire Zhegrova che ha sempre risposto presente dalla panchina e davanti è un rebus perché Openda è in ballottaggio sia con Vlahovic che con Jonathan David, belga e canadese possono arretrare sulla trequarti dove contro l’Atalanta si è visto Adzic dal primo minuto, insomma toccherà aspettare le scelte ufficiali…

PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL JUVENTUS: IL TABELLINO

VILLARREAL (4-4-2): Luiz Junior; Mouriño, Foyth, Renato Veiga, S. Cardona; Akhomach, P. Gueye, Partey, Buchanan; Pépé, Mikautadze. Allenatore: Marcelino

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, Locatelli, McKennie, Cabal; Zhegrova, Yildiz; David. Allenatore: Igor Tudor