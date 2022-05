Probabili formazioni Villarreal Liverpool/ Diretta tv: chi con Salah?

PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL LIVERPOOL: CHI GIOCA DOMANI?

Con le probabili formazioni di Villarreal Liverpool ci avviciniamo alla partita che domani sera allo Stadio della Ceramica (più famoso come Madrigal) sarà valida per il ritorno della semifinale di Champions League, l’incrocio sorpresa fra la corazzata Liverpool e la sorpresa Villarreal che in effetti sembra essere già nettamente indirizzato in favore dei Reds, vittoriosi per 2-0 all’andata ad Anfield Road. Adesso Jurgen Klopp deve completare l’opera, se possibile magari risparmiando anche qualche energia dal momento che il suo Liverpool è impegnato su tutti i fronti e punta a vincere addirittura quattro titoli, ma per tentare questa impresa avrà ancora bisogno di molte energie.

Attenzione però a pensare che il Villarreal di Unai Emery sia già spacciato: sembrava una delusione l’uscita dell’Atalanta nel girone per mano degli spagnoli, poi è caduta anche la Juventus negli ottavi di finale e addirittura il Bayern Monaco ai quarti, di conseguenza i Reds sono avvisati, anche se mai il Sottomarino Giallo si era ritrovato a dover rimontare una sconfitta con due gol di scarto e quindi per il Villarreal sarà davvero tutto più difficile. Tutto questo premesso, andiamo ora a scoprire quali possono essere le probabili formazioni di Villarreal Liverpool alla vigilia della partita.

DIRETTA VILLARREAL LIVERPOOL IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL LIVERPOOL

LE MOSSE DI EMERY

Sembra tutto molto chiaro per Unai Emery, che non dovrebbe avere particolari dubbi circa gli undici titolari da schierare nelle probabili formazioni di Villarreal Liverpool, ricalcando verosimilmente le scelte dell’andata. Rispettando il modulo 4-4-2, possiamo cominciare da una difesa composta dal portiere Rulli e davanti a lui dalla retroguardia a quattro con Foyth terzino destro, i due centrali Albiol e Pau Torres ed infine Estupiñán a sinistra.

Passando a centrocampo, ecco che il Sottomarino Giallo dovrebbe confermare la linea a quattro già vista settimana scorsa nella trasferta ad Anfield Road, composta quindi da Coquelin, Capoue, Parejo e Lo Celso come titolari; infine per quanto riguarda la coppia d’attacco del Villarreal, potremmo vedere in azione dal primo minuto Danjuma e Chukwueze.

LE SCELTE DI KLOPP

Potrebbe esserci qualche dubbio in più in casa Reds per le probabili formazioni di Villarreal Liverpool, sia perché Jurgen Klopp ha una rosa certamente più profonda sia perché qualche calcolo potrebbe essere necessario in questo momento così delicato per la stagione. Fermo restando il modulo 4-3-3 che non è in discussione, in difesa avremo naturalmente in porta Allison; davanti a lui Alexander-Arnold a destra, mentre Konaté e Matip potrebbero giocarsi il posto al fianco di van Dijk, con Robertson a sinistra.

Passando al centrocampo, abbiamo il possibile terzetto titolare formato da Fabinho, Thiago Alcantara e uno fra Henderson e Keita, che dovrebbero essere in ballottaggio per l’ultimo posto disponibile; infine, non si discute Salah nel tridente d’attacco ma per il resto attenzione, perché Sadio Mané, Diogo Jota e Luis Diaz sono in tre per due posti.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL LIVERPOOL

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñán; Lo Celso, Capoue, Parejo, Coquelin; Danjuma, Chukwueze. All. Emery.

LIVERPOOL (4-3-3): Allison; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Mané, Diaz. All. Klopp.

