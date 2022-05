Probabili formazioni Villarreal Liverpool/ Quote: la variabile Moreno

PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL LIVERPOOL: CHI GIOCA STASERA?

Le probabili formazioni di Villarreal Liverpool ci danno tutte le notizie sulla partita che stasera si gioca per il ritorno della semifinale di Champions League allo Stadio della Ceramica (più famoso come Madrigal) per completare l’incrocio fra la corazzata Liverpool e la sorpresa Villarreal, che sembra essere già nettamente indirizzato in favore dei Reds, vittoriosi per 2-0 all’andata ad Anfield Road. Attenzione però a pensare che il Villarreal di Unai Emery sia già spacciato: ha eliminato la Juventus negli ottavi di finale e il Bayern Monaco ai quarti, anche se mai il Sottomarino Giallo si era ritrovato a dover rimontare una sconfitta con due gol di scarto e quindi per il Villarreal sarà davvero tutto più difficile.

Adesso Jurgen Klopp deve completare l’opera e portare il Liverpool in finale, se possibile magari risparmiando anche qualche energia dal momento che i suoi uomini sono impegnati su tutti i fronti e di conseguenza il Liverpool punta a vincere addirittura quattro titoli in una stagione che potrebbe diventare leggendaria, ma per tentare questa impresa avrà ancora bisogno di ogni dettaglio. Tutto questo premesso, andiamo ora a scoprire quali possono essere le ultime notizie sulle probabili formazioni di Villarreal Liverpool.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo al pronostico su Villarreal Liverpool in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli inglesi partono favoriti anche in questa partita: segno 2 quotato infatti a 1,65, mentre poi si sale a 4,25 in caso di pareggio (segno X) e fino a 4,75 volte la posta in palio sul segno 1 qualora vincesse il Villarreal.

PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL LIVERPOOL

LE MOSSE DI EMERY

Unai Emery non dovrebbe avere particolari dubbi circa gli undici titolari da schierare nelle probabili formazioni di Villarreal Liverpool, ricalcando verosimilmente le scelte dell’andata perché ovviamente serve la squadra migliore per provare a sfidare i Reds. Rispettando il modulo 4-4-2, possiamo cominciare da una difesa composta dal portiere Rulli e davanti a lui dalla retroguardia a quattro con Foyth terzino destro, i due centrali Albiol e Pau Torres ed infine Estupiñán a sinistra.

Passando a centrocampo, ecco che il Sottomarino Giallo dovrebbe confermare la linea a quattro già vista settimana scorsa nella trasferta ad Anfield Road, composta quindi da Coquelin, Capoue, Parejo e Lo Celso come titolari; infine per quanto riguarda la coppia d’attacco del Villarreal, potremmo vedere in azione dal primo minuto Danjuma e Chukwueze anche se Gerard Moreno è ormai recuperato e potrebbe essere la variabile.

LE SCELTE DI KLOPP

Potrebbe esserci qualche dubbio in più in casa Reds per le probabili formazioni di Villarreal Liverpool, sia perché Jurgen Klopp ha una rosa certamente più profonda sia perché qualche calcolo potrebbe essere necessario in questo momento così delicato per la stagione. Fermo restando il modulo 4-3-3 che non è in discussione, in difesa avremo naturalmente in porta Allison; davanti a lui Alexander-Arnold a destra, mentre Konaté e Matip potrebbero giocarsi il posto al fianco di van Dijk, con Robertson a sinistra.

Passando al centrocampo, abbiamo il possibile terzetto titolare formato da Fabinho, Thiago Alcantara e uno fra Henderson e Keita, che dovrebbero essere in ballottaggio per l’ultimo posto disponibile; infine, non si discute Salah nel tridente d’attacco ma per il resto attenzione, perché Sadio Mané, Diogo Jota e Luis Diaz sono in tre per due posti, con Jota forse maggiormente a rischio.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL LIVERPOOL

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñán; Lo Celso, Capoue, Parejo, Coquelin; Danjuma, Chukwueze. All. Emery.

LIVERPOOL (4-3-3): Allison; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Mané, Diaz. All. Klopp.

