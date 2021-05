Probabili formazioni Villarreal Manchester United/ Diretta tv: chi gioca?

PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL MANCHESTER UNITED: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Villarreal Manchester United ci introducono alla finale di Europa League che si giocherà domani sera nella città polacca di Danzica. In palio c’è la seconda Coppa europea per importanza, un trofeo che farebbe la storia per la società spagnola ma che sarebbe molto prezioso anche per il Manchester United, che nelle ultime stagioni non vince più come in passato. I Red Devils hanno eliminato la Roma in semifinale, mentre il Villarreal ha impedito il “cappotto” inglese di finaliste europee avendo la meglio contro l’Arsenal.

Ora tutto si gioca in una sera, con il grande fascino della finale di Europa League che ci attenderà domani sera: andiamo allora a scoprire quali sono le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Villarreal Manchester United.

VILLARREAL MANCHESTER UNITED IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Nel frattempo ricordiamo che Villarreal Manchester United sarà visibile in diretta tv esclusivamente su Sky, per la precisione Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 252. Di conseguenza gli abbonati alla televisione satellitare avranno a loro disposizione anche la diretta streaming video che sarà fornita tramite il servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL MANCHESTER UNITED

LE SCELTE DI EMERY

Nelle probabili formazioni di Villarreal Manchester United, annotiamo subito che l’allenatore spagnolo Unai Emery dovrà fare a meno degli infortunati Foyth, Iborra e Chukwueze. Il modulo di riferimento del Villarreal per la finale di Europa League sarà il 4-4-2 e si comporrà con Rulli tra i pali, Gaspar e Pedraza terzini rispettivamente sulle fasce destra e sinistra, Raul Albiol e Pau Torres coppia difensiva centrale. Parejo e Coquelin dovrebbero formare la coppia centrale nella mediana del Sottomarino Giallo, con Manu Trigueros esterno sinistro e il giovane Yeremy Pino ad agire invece sulla fascia destra. In avanti la coppia di attaccanti titolari del Villarreal dovrebbe essere formata da Gerard Moreno e Paco Alcácer, che appare favorito sull’ex milanista Bacca.

LE MOSSE DI SOLSKJAER

Sul fronte inglese, ecco che le probabili formazioni di Villarreal Manchester United dovrebbero vedere in porta per i Red Devils di mister Ole Gunnar Solskjaer lo spagnolo De Gea, favorito nel ballottaggio con Henderson. Wan Bissaka a destra e Shaw a sinistra saranno i terzini della difesa a quattro del Manchester United, al centro invece è difficile il recupero di Maguire: Bailly e Lindelof i candidati per giocare dal primo minuto, con Tuanzebe prima alternativa. Nella coppia centrale di centrocampo del 4-2-3-1 dello United dovremmo vedere Fred con McTominay, mentre Rashford, Bruno Fernandes e Pogba giocheranno sulla trequarti a supporto di Cavani, che sarà infatti il centravanti titolare dei Red Devils, considerati anche i problemi fisici di Martial.

IL TABELLINO

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Gaspar, Raul Albiol, Pau Torres, Pedraza; Yeremy, Parejo, Coquelin, Trigueros; Gerard Moreno, Paco Alcácer. All. Emery.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan Bissaka, Bailly, Lindelof, Shaw; McTominay, Fred; Rashford, Bruno Fernandes, Pogba; Cavani. All. Solskjaer.



