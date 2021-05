Probabili formazioni Villarreal Manchester United/ Quote, Pogba-Cavani: chi si rivede

PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL MANCHESTER UNITED: GLI “ITALIANI” A DANZICA

Parlando di Bruno Fernandes, ecco che nelle probabili formazioni di Villarreal Manchester United abbiamo già presentato un grande ex del calcio italiano, ma ce ne sono tanti altri, che anzi hanno lasciato nella nostra Serie A un segno più profondo rispetto al portoghese. Detto che nel Villarreal c’è l’attaccante colombiano ex Milan Carlos Bacca, i due grandi ex “italiani” ai quali facciamo riferimento sono ovviamente Paul Pogba ed Edinson Cavani, tra l’altro entrambi attesi titolari questa sera a Danzica. Curiosando nei rispettivi numeri stagionali, ecco che il centrocampista francese ex Juventus – avanzato sulla trequarti – ha segnato sei gol e fornito nove assist per reti dei compagni di squadra, nello specifico in Europa League 2020-2021 per Paul Pogba si contano due gol e un assist. Per un attaccante di razza come Edinson Cavani, ex Palermo e Napoli, si contano invece sedici gol e sei assist in totale, mentre in Europa League sono cinque gol e tre assist, dunque una bella fetta del bottino stagionale del Matador. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VILLARREAL MANCHESTER UNITED: IL PROTAGONISTA

Nelle probabili formazioni di Villarreal Manchester United, grande finale di Europa League in programma questa sera a Danzica, scegliamo tra i tanti calciatori di spicco Bruno Fernandes come possibile protagonista di riferimento. Il trequartista portoghese nato l’8 settembre 1994 a Maia ha giocato per diversi anni nel calcio italiano, indossando le maglie di Novara, Udinese e Sampdoria, ma poi è tornato in patria per giocare con lo Sporting Lisbona e da qui il Manchester United lo ha acquistato pagandolo una cifra che al tempo aveva fatto discutere e che invece con il senno di poi sembra più che corretta. Basterebbe analizzare i numeri stagionali del 2020-2021 di Bruno Fernandes per capire l’importanza del portoghese per il Manchester United: 18 gol segnati più 11 assist in Premier League; 4+1 in Champions League; 5+4 in Europa League; un gol in FA Cup e un assist in EFL Cup, per un totale dunque di 28 gol e 17 assist in stagione, sono 45 le reti alle quali Bruno Fernandes ha contribuito. Facile capire dunque perché lo abbiamo identificato come protagonista… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

IL BALLOTTAGGIO

Abbiamo accennato, presentando le probabili formazioni di Villarreal Manchester United, che uno dei ballottaggi principali verso la finale di Europa League sarà quello per la maglia da portiere titolare dei Red Devils di Ole Gunnar Solskjaer. I due “contendenti” in lizza per conquistare la maglia da titolare sono lo spagnolo classe 1990 David De Gea, che giocherebbe dunque contro i propri connazionali del Villarrea, e il più giovane inglese classe 1997 Dean Henderson, che nel corso di questa stagione si è ritagliato un posto abbastanza importante nelle rotazioni del suo allenatore Solskjaer e adesso spera naturalmente di giocare la partita più prestigiosa della stagione del Manchester United. Per la precisione, Henderson ha raccolto in totale finora ventisei presenze stagionali, delle quali ben tredici anche in Premier League: di certo non sono numeri da portiere di riserva, a maggior ragione in Europa League dove Henderson ha giocato esattamente il 50% delle partite del Manchester United. Riuscirà a prendere la maggioranza giocando questa sera al posto di De Gea? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VILLARREAL MANCHESTER UNITED: LE DIFESE

Per approfondire l’analisi delle probabili formazioni di Villarreal Manchester United, parliamo adesso dei due reparti di difesa. Sia Unai Emery sia Ole Gunnar Solskjaer dovrebbero affidarsi per le proprie retroguardie a reparti di difesa a quattro. Nel Villarreal potrebbe essere confermato titolare il “portiere di Coppa” Rulli; davanti a lui i titolari potrebbero essere Gaspar terzino destro, i due difensori centrali Raul Albiol e Pau Torres, infine Pedraza dovrebbe giocare dal primo minuto come terzino sinistro. Notizie interessanti in porta anche per il Manchester United, perché è aperto un ballottaggio che potrebbe essere vinto da De Gea, che così giocherebbe contro i suoi connazionali spagnoli. Quanto ai quattro difensori dei Red Devils, bisogna tenere conto dei problemi fisici di Maguire e di conseguenza i titolari dovrebbero essere questi: Wan Bissaka come esterno destro, Bailly e Lindelof a comporre la coppia centrale, infine Shaw dovrebbe essere il terzino sinistro. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL MANCHESTER UNITED

Le probabili formazioni di Villarreal Manchester United ci accompagnano alla partita che si giocherà stasera a Danzica (Polonia), finale di Europa League che mette in palio la seconda Coppa europea per importanza. Questo trofeo farebbe la storia per la società spagnola, che in semifinale ha eliminato l’Arsenal impedendo di avere quattro finaliste inglesi su quattro, ma sarebbe molto prezioso anche per il Manchester United, che nelle ultime stagioni non vince più come in passato e ha bisogno di alimentare la propria leggenda con un successo internazionale.

I Red Devils hanno eliminato la Roma in semifinale e ora cercano il bis dell’Europa League vinta con José Mourinho in panchina. Tutto si gioca in una sera, con il grande fascino di una finale in gara secca, sul palcoscenico dello stadio di Danzica: andiamo allora a scoprire quali sono le ultime notizie circa le probabili formazioni di Villarreal Manchester United.

PRONOSTICO E QUOTE

Nel frattempo diamo uno sguardo anche al pronostico su Villarreal Manchester United, basandoci sulle quote Snai. Sono favoriti gli inglesi, formalmente in trasferta, per cui il segno 2 è quotato a 1,85, mentre il segno X sul pareggio vale 3,45, infine il segno 1 per il successo del Villarreal varrebbe 4,50 volte la posta in palio per chi crederà negli spagnoli.

PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL MANCHESTER UNITED

LE SCELTE DI EMERY

Nelle probabili formazioni di Villarreal Manchester United, annotiamo subito che l’allenatore spagnolo Unai Emery dovrà fare a meno degli infortunati Foyth, Iborra e Chukwueze. Il modulo di riferimento del Villarreal per la finale di Europa League sarà il 4-4-2 e si comporrà con Rulli tra i pali, Gaspar e Pedraza terzini rispettivamente sulle fasce destra e sinistra, Raul Albiol e Pau Torres coppia difensiva centrale. Parejo e Coquelin dovrebbero formare la coppia centrale nella mediana del Sottomarino Giallo, con Manu Trigueros esterno sinistro e il giovane Yeremy Pino ad agire invece sulla fascia destra. In avanti la coppia di attaccanti titolari del Villarreal dovrebbe essere formata da Gerard Moreno e Paco Alcácer, che appare favorito sull’ex milanista Bacca.

LE MOSSE DI SOLSKJAER

Sul fronte inglese, ecco che le probabili formazioni di Villarreal Manchester United dovrebbero vedere in porta per i Red Devils di mister Ole Gunnar Solskjaer lo spagnolo De Gea, favorito nel ballottaggio con Henderson. Wan Bissaka a destra e Shaw a sinistra saranno i terzini della difesa a quattro del Manchester United, al centro invece è difficile il recupero di Maguire: Bailly e Lindelof i candidati per giocare dal primo minuto, con Tuanzebe prima alternativa. Nella coppia centrale di centrocampo del 4-2-3-1 dello United dovremmo vedere Fred con McTominay, mentre Rashford, Bruno Fernandes e Pogba giocheranno sulla trequarti a supporto di Cavani, che sarà infatti il centravanti titolare dei Red Devils, considerati anche i problemi fisici di Martial.

IL TABELLINO

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Gaspar, Raul Albiol, Pau Torres, Pedraza; Yeremy, Parejo, Coquelin, Trigueros; Gerard Moreno, Paco Alcácer. All. Emery.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan Bissaka, Bailly, Lindelof, Shaw; McTominay, Fred; Rashford, Bruno Fernandes, Pogba; Cavani. All. Solskjaer.



