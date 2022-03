Probabili formazioni Vitesse Roma/ Diretta tv: sarà poco turnover (Conference League)

PROBABILI FORMAZIONI VITESSE ROMA: CHI GIOCA AL GELREDOME?

Le probabili formazioni di Vitesse Roma ci introducono alla partita del Gelredome, valida per l’andata degli ottavi di Conference League 2021-2022: si gioca alle ore 18:45 di giovedì 10 marzo, e per i giallorossi è il ritorno in Europa dopo una fase a gironi che, superata con il primo posto, ha permesso di evitare il playoff risparmiandosi due gare comunque dispendiose, in mezzo a un periodo invece particolarmente importante per provare la rimonta in campionato e tornare ad avvicinarsi alla zona Champions League, cosa peraltro avvenuta grazie alle vittorie di La Spezia (in extremis) e in casa contro l’Atalanta.

José Mourinho però vuole provare a fare strada anche in Conference League, e allora ci sarà turnover in Olanda ma fino a un certo punto; per esempio non dovremmo vedere troppi giovani titolari (forse nessuno) ma magari ci sarà spazio a gara in corso per chi ha già mostrato qualità. Vedremo ma ora, ricordando che il Vitesse si è qualificato per gli ottavi eliminando il Rapid Vienna in rimonta, vediamo subito in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Gelredome, valutandone dubbi e certezze nella lettura delle probabili formazioni di Vitesse Roma.

DIRETTA VITESSE ROMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CONFERENCE LEAGUE

La diretta tv di Vitesse Roma viene trasmessa su Sky Sport Uno, canale che trovate al numero 201 del decoder di Sky e che naturalmente è riservato in esclusiva agli abbonati della televisione satellitare; costoro potranno ovviamente seguire il match anche con l’opzione della diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e può essere attivata grazie all’applicazione Sky Go, per la quale si dovranno utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI VITESSE ROMA: LE SCELTE DEI MISTER

LE SCELTE DI LETSCH

Il 3-4-1-2 di Thomas Letsch per le probabili formazioni di Vitesse Roma non dovrebbe prevedere sorprese: in porta ci sarà Houwen, poi una linea difensiva nella quale spiccano Oroz e Doekhi che hanno segnato 5 gol complessivamente in Eredivisie, a comandare la difesa dovrebbe essere Rasmussen. Sulle corsie laterali, visto il modulo ovviamente i due giocatori designati alzeranno il loro raggio d’azione e si dovrebbe trattare di Dasa a destra e Manhoef a sinistra, mentre in mezzo al campo abbiamo una possibilità per Vroegh ma con i due favoriti che in realtà dovrebbero rimanere Tronstad e Bero. Sulla trequarti, un possibile ballottaggio a tre: anche qui abbiamo il nome di un elemento assolutamente in vantaggio che è Domgjoni, a provarci sarebbero eventualmente Gboho e Huisman. Davanti invece i dubbi sono ben pochi: il bomber Openda farà coppia con Baden Frederiksen, che in epoca recente abbiamo visto vestire la maglia della Juventus Primavera.

I DUBBI DI MOURINHO

Le probabili formazioni di Vitesse Roma dal lato giallorosso non sono così semplici da intuire: Mourinho deve fare i conti con l’approssimarsi del derby, e dunque deve valutare anche i diffidati vista Lazio. Per esempio Lorenzo Pellegrini, che però il turno di riposo dovrebbe averlo in Conference League: a questo punto per la trequarti avremo Mkhitaryan che sarà squalificato alla Dacia Arena, con lui potrebbe giocare eventualmente Afena-Gyan con Abraham che resta l’unica soluzione in attacco, aspettando che eventualmente Shomurodov torni quello ammirato in estate. Poi la difesa: la certezza si chiama sempre Rui Patricio, Kumbulla non giocherà a Udine e potrebbe farlo stasera, dunque Ibañez che dovrà essere in campo alla Dacia Arena può tornare a sedersi in panchina. Ecco allora la possibilità Matias Viña come terzo in difesa, per far rifiatare almeno Smalling e confermare Gianluca Mancini; sugli esterni andrebbero Maitland-Niles e magari El Shaarawy, in mezzo possibile turno di riposo per un Cristante tornato titolare e che farebbe spazio a Veretout, con Sérgio Oliveira altro uomo di centrocampo.

IL TABELLINO: ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI VITESSE ROMA

VITESSE (3-4-1-2): Houwen; Oroz, Rasmussen, Doekhi; Dasa, Tronstad, Bero, Manhoef; Domgjoni; Baden Frederiksen, Openda. Allenatore: Thomas Letsch

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; G. Mancini, Kumbulla, Viña; Maitland-Niles, Veretout, Sérgio Oliveira, El Shaarawy; Mkhitaryan, Afena-Gyan; Abraham. Allenatore: José Mourinho



