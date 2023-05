Probabili formazioni West Ham Az Alkmaar/ Quote: gli olandesi sono senza Kerkez

PROBABILI FORMAZIONI WEST HAM AZ ALKMAAR: CHI GIOCA A LONDRA?

Andiamo ad analizzare le probabili formazioni di West Ham Az Alkmaar: la partita è valida per l’andata della semifinale di Conference League 2022-2023, e si gioca alle ore 21:00 di giovedì 11 maggio. Al London Stadium il West Ham entra nella sua seconda semifinale internazionale consecutiva: gli Hammers faticano in campionato e devono ancora garantirsi la salvezza, ma in Conference League sono un rullo compressore e infatti hanno vinto ogni singola partita che hanno giocato, con la sola eccezione dell’andata dei quarti contro il Gent che comunque hanno poi eliminato brillantemente.

Probabili formazioni West Ham Az Alkmaar/ Diretta tv: Kerkez grande assente

L’Az Alkmaar conferma la crescita del calcio olandese, ancora lontano dalle glorie del passato ma comunque in evoluzione: dopo aver eliminato (purtroppo) la Lazio, i biancorossi hanno fatto altra strada e il successo ai rigori sull’Anderlecht ha garantito una semifinale meritatissima, che adesso l’Az si gioca quasi alla pari pur partendo sulla carta sfavorito. Aspettando di scoprire quello che ci dirà il terreno di gioco, possiamo andare a fare una valutazione sulle scelte che i due allenatori opereranno questa sera, leggendo le probabili formazioni di West Ham Az Alkmaar.

Diretta/ West Ham Gent (risultato finale 4-1): poker dei londinesi, belgi eliminati

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo approfondire il discorso sulle probabili formazioni di West Ham Az Alkmaar possiamo fare una rapida analisi sulle quote che l’agenzia Snai ha emesso per questa partita valida per la semifinale di andata in Conference League. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,60 volte quanto messo sul piatto; il pareggio, che viene regolato dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 4,00 volte l’importo investito mentre con il segno 2, sul quale puntare per la vittoria degli ospiti, il bookmaker in questione vi premierebbe con una somma che equivale a 5,50 volte la vostra giocata.

DIRETTA/ Gent West Ham (risultato finale 1-1): Cuypers risponde a Ings!

PROBABILI FORMAZIONI WEST HAM AZ ALKMAAR

LE SCELTE DI MOYES

In West Ham Az Alkmaar David Moyes ritrova Ogbonna, che era squalificato contro il Gent: l’ex Torino si riprende il posto al centro della difesa e dovrebbe fare coppia con Aguerd, mentre Cresswell potrebbe giocare come terzino sinistro (ma è in ballottaggio con Emerson Palmieri) e a destra agirà invece uno tra Kehrer e Ben Johnson. In porta naturalmente Fabianski; confermata anche la zona centrale di centrocampo con Declan Rice a fare il metronomo e Soucek che invece si occuperà delle incursioni senza palla. I dubbi maggiori riguardano la trequarti, perché sono in tanti a poter giocare: da Lanzini, protagonista nella scorsa Europa League, a Cornet passando ovviamente per Paquetà che infatti dovrebbe essere il favorito, ma anche Fornals. Sugli esterni Bowen e Benrahma sono in vantaggio su una concorrenza che è rappresentata soprattutto da Emerson, che può avanzare il suo raggio d’azione; in attacco dovrebbe mancare ancora una volta Scamacca, quindi testa a testa tra Ings e Antonio con il primo che potrebbe spuntarla.

GLI 11 DI JANSEN

Tegola per Pascal Jansen in West Ham Az Alkmaar: Kerkez è squalificato, quindi cambia il terzino sinistro che sarà De Wit. Per il resto, abbiamo imparato a conoscere la squadra olandese: Goes e Chatzidiakos saranno i due centrali di difesa a protezione del portiere Ryan, Sugawara giocherà invece come terzino destro. La cerniera di centrocampo è formata da Clasie, sul quale si potrebbe dire tanto circa le promesse di gioventù che poi non ha totalmente mantenuto, e Reijnders; ancora una volta Mijnans sarà il giocatore che di fatto agirà tra le linee potendo anche arretrare a fare la mezzala, formando così un 4-3-3. Come riferimento avanzato ecco invece Pavlidis; per quanto riguarda le due corsie esterne, Odgaard agirà a destra e Karlsson, che ha fatto molto bene durante questa Conference League, potrebbe riprendersi la maglia a sinistra ma nel frattempo è allertato il classe 2003 Van Brederode.

PROBABILI FORMAZIONI WEST HAM AZ ALKMAAR: IL TABELLINO

WEST HAM (4-2-3-1): Fabianski; B. Johnson, Aguerd, Ogbonna, Emerson P.; D. Rice, Soucek; Bowen, Paquetà, Benrahma; Ings. Allenatore: David Moyes

AZ ALKMAAR (4-2-3-1): Ryan; Sugawara, Goes, Chatzidiakos, De Wit; Clasie, Reijnders; Odgaard, Mijnans, Karlsson; Pavlidis. Allenatore: Pascal Jansen











© RIPRODUZIONE RISERVATA