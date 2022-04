Probabili formazioni West Ham Eintracht/ Diretta tv, Moyes a 4 dietro (Europa League)

PROBABILI FORMAZIONI WEST HAM EINTRACHT: CHI GIOCA AL LONDON STADIUM?

Le probabili formazioni di West Ham Eintracht ci conducono a parlare della partita che si gioca alle ore 21:00 di giovedì 28 aprile: è la semifinale di andata in Europa League 2021-2022, e potremmo dire che sia un incrocio a sorpresa visto che le due favorite per andare in semifinale erano le rivali di queste squadre. È successo però che il West Ham sia andato a dominare a Lione nel match di ritorno dei quarti, tornando dopo una vita nelle prime quattro squadre di una competizione internazionale dentro una stagione in cui virtualmente lotta per la Champions League.

Probabili formazioni Lipsia Rangers/ Diretta tv, Tedesco ne perde tre (Europa League)

Poi è successo che l’Eintracht abbia fatto il colpo grosso al Camp Nou, eliminando il Barcellona che era nettamente favorito per vincere l’Europa League. I tedeschi tornano in semifinale dopo la straordinaria cavalcata del 2019, con una squadra sulla carta meno forte ma che comunque può ampiamente dire la sua; vedremo allora quello che succederà al London Stadium, mentre aspettiamo che arrivi giovedì sera possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni di West Ham Eintracht.

Probabili formazioni Atalanta Lipsia/ Quote, ballottaggio Muriel-Zapata nella Dea!

DIRETTA WEST HAM EINTRACHT STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di West Ham Eintracht sarà riservata in esclusiva agli abbonati alla televisione satellitare: la semifinale di andata di Europa League sarà infatti trasmessa su Sky Sport Football, canale al numero 203 del decoder, così come in mobilità attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go. In alternativa, questo match sarà usufruibile in diretta streaming video: anche per questa possibilità bisognerà comunque sottoscrivere un abbonamento, alla piattaforma DAZN che fornisce le immagini della competizione.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA LIPSIA/ Diretta tv: Gasp ha ancora dubbi in attacco

PROBABILI FORMAZIONI WEST HAM EINTRACHT

LE SCELTE DI MOYES

Il modulo di David Moyes per West Ham Eintracht avrà ovviamente il rientro tra i titolari di chi domenica è partito dalla panchina nel big match contro il Chelsea. Dunque, Declan Rice si riprende la maglia in mezzo al campo e con lui farà coppia Soucek. Va detto che rispetto al derby di Londra, il West Ham tornerà a disporsi con il 4-2-3-1: questo permetterà a Moyes di schierare contemporaneamente Jarrod Bowen, Fornals e Lanzini sulla trequarti come supporto ad Antonio, che naturalmente sarà la prima punta. A rimanere in panchina sarà allora il veterano e capitano Mark Noble, che comunque potrà avere un cameo nel secondo tempo; in difesa dunque abbassa la sua posizione Coufal che va a giocare come terzino destro, sull’altro versante vedremo Ben Johnson (favorito su Masuaku) con Dawson e Issa Diop a formare la coppia centrale che giocherà a protezione del portiere francese Aréola.

I DUBBI DI GLASNER

West Ham Eintracht non inizia bene per Oliver Glasner, che deve fare i conti con le squalifiche di Ndicka e Jakic: dunque nel suo 3-4-2-1 cambierà necessariamente qualcosa, in difesa per esempio dovremmo vedere Almamy Touré o Chandler a completare un reparto che, davanti a Trapp, vedrà anche la presenza di Tuta e dell’esperto Hinteregger. In mezzo al campo invece il posto di Jakic lo prenderà Djibril Sow, che è in vantaggio su Hasebe e Hrustic per affiancare Rode; sulle corsie laterali sembra tutto scritto e dunque avremo Knauff a destra e ovviamente Kostic, leader della squadra, sull’altro versante. Kamada e Lindstrom dovrebbero essere i due trequartisti ma qui attenzione ad Hauge, che l’anno scorso abbiamo ammirato nel Milan e potrebbe avere una maglia qualora Glasner decidesse di sparigliare le carte; poi Gonçalo Paciencia appare in vantaggio su Borré per agire come centravanti.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI WEST HAM EINTRACHT

WEST HAM (4-2-3-1): Aréola; Coufal, Dawson, I. Diop, B. Johnson; D. Rice, Soucek; Bowen, Fornals, Lanzini; Antonio. Allenatore: David Moyes

EINTRACHT (3-4-2-1): Trapp; Chandler, Hinteregger, Tuta; Knauff, D. Sow, Rode, Kostic; Kamada, Lindstrom; Gonçalo Paciencia. Allenatore: Oliver Glasner











© RIPRODUZIONE RISERVATA