Probabili formazioni West Ham Eintracht/ Quote, assenze per Glasner (Europa League)

PROBABILI FORMAZIONI WEST HAM EINTRACHT: CHI GIOCA OGGI?

Con le probabili formazioni di West Ham Eintracht ci avviciniamo alla partita che si gioca questa sera a Londra come semifinale di andata della Europa League 2021-2022, un incrocio a sorpresa visto che le due favorite per andare in semifinale erano le rivali nei quarti di finale delle due formazioni che invece ce l’hanno fatta, comunque con pieno merito. Il West Ham infatti ha dominato a Lione il match di ritorno dei quarti, tornando dopo tantissimi anni nella semifinale di una Coppa europea nel contesto di una stagione eccellente, in cui il West Ham prova a lottare per la qualificazione in Champions League pure tramite il campionato.

L’Eintracht Francoforte invece ha fatto il colpo grosso al Camp Nou, vincendo ed eliminando il Barcellona padrone di casa, che era nettamente favorito non solo per il passaggio del turno ma proprio per vincere l’Europa League. I tedeschi tornano in semifinale dopo la straordinaria cavalcata del 2019, vedremo stasera quello che succederà al London Stadium nel primo atto di una sfida incerta. Per il momento, esaminiamo le ultime notizie circa le probabili formazioni di West Ham Eintracht.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo pure al pronostico su West Ham Eintracht in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa inglesi partono favoriti: il segno 1 è quotato a 1,95, mentre poi si sale a 3,50 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 3,90 volte la posta in palio sul segno 2 qualora vincesse l’Eintracht.

PROBABILI FORMAZIONI WEST HAM EINTRACHT

LE SCELTE DI MOYES

David Moyes per le probabili formazioni di West Ham Eintracht farà rientrare tra i titolari chi domenica è partito dalla panchina nel match contro il Chelsea in campionato. Dunque, Declan Rice si riprende la maglia in mezzo al campo e con lui farà coppia Soucek. Va detto che rispetto al derby di Londra, il West Ham tornerà a disporsi con il modulo 4-2-3-1: questo permetterà a Moyes di schierare contemporaneamente Jarrod Bowen, Fornals e Lanzini sulla trequarti come supporto ad Antonio, che naturalmente sarà la prima punta.

A rimanere in panchina sarà allora il veterano e capitano Mark Noble, che comunque potrà avere un cameo nel secondo tempo; in difesa dunque abbassa la sua posizione Coufal che va a giocare come terzino destro, sull’altro versante vedremo Ben Johnson (favorito su Masuaku) con Dawson e Issa Diop a formare la coppia centrale che giocherà a protezione del portiere francese Aréola.

LE MOSSE DI GLASNER

Le probabili formazioni di West Ham Eintracht vedono forse più in difficoltà l’allenatore tedesco Oliver Glasner, che deve fare i conti con le squalifiche di Ndicka e Jakic: dunque nel suo modulo 3-4-2-1 cambierà necessariamente qualcosa, in difesa per esempio dovremmo vedere Almamy Touré o Chandler a completare un reparto che, davanti a Trapp, vedrà anche la presenza di Tuta e dell’esperto Hinteregger.

In mezzo al campo invece il posto di Jakic lo prenderà Djibril Sow, che è in vantaggio su Hasebe e Hrustic per affiancare Rode; sulle fasce laterali sembra tutto scritto e dunque avremo Knauff a destra e ovviamente Kostic, leader della squadra, sull’altro versante. Kamada e Lindstrom dovrebbero essere i due trequartisti ma qui attenzione ad Hauge, che l’anno scorso abbiamo ammirato nel Milan e potrebbe avere una maglia qualora Glasner decidesse di sparigliare le carte; poi Gonçalo Paciencia appare in vantaggio su Borré per agire come centravanti.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI WEST HAM EINTRACHT

WEST HAM (4-2-3-1): Aréola; Coufal, Dawson, I. Diop, B. Johnson; D. Rice, Soucek; Bowen, Fornals, Lanzini; Antonio. All. Moyes.

EINTRACHT (3-4-2-1): Trapp; Chandler, Hinteregger, Tuta; Knauff, D. Sow, Rode, Kostic; Kamada, Lindstrom; Gonçalo Paciencia. All. Glasner.











