Probabili formazioni/ Wolverhampton Torino: diretta tv, toro decimato (Europa League)

Eccoci all’analisi delle probabili formazioni di Wolverhampton Torino: la partita di ritorno del playoff di Europa League 2019-2020 si gioca alle ore 20:45 di giovedì 29 agosto, con i granata che devono ribaltare il 2-3 con il quale sono usciti sconfitti una settimana fa. Significa vincere con almeno due gol di scarto oppure segnando almeno quattro reti, sempre con una vittoria; impresa non semplice perchè i Wolves in questa stagione non hanno ancora perso, e perchè Walter Mazzarri si presenta al Molineux con assenze pesanti. Al netto di questo l’esordio in Serie A è andato bene: il Torino ha battuto il Sassuolo incamerando i primi tre punti della stagione. Vediamo dunque in che modo le due squadre si potrebbero disporre sul terreno di gioco, alla vigilia di una partita che potrebbe segnare la svolta della stagione per i granata leggiamo in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Wolverhampton Torino.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Wolverhampton Torino viene trasmessa in diretta tv sui canali della televisione satellitare: nello specifico dovete andare su Sky Sport Uno (201) oppure su Sky Sport Football (203), con la possibilità in entrambi i casi di seguire la partita di Europa League tramite l’applicazione Sky Go, dunque in diretta streaming video con il supporto di dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI WOLVERHAMPTON TORINO

LE SCELTE DI ESPIRITO SANTO

Può essere che per Wolverhampton Torino Nuno Espirito Santo confermi il 3-5-2 che ha espugnato il campo dei granata: ragionevolmente l’unico dubbio sembra essere quello che riguarda la mezzala, con Ruben Neves che insidia la maglia di Saiss e potrebbe avere la meglio per le maggiori capacità di trattare il pallone. Sull’altro versante del campo agirà Joao Moutinho, mentre dovrebbe essere Dendoncker il giocatore destinato ad agire davanti alla difesa; a tale proposito, a protezione di Rui Patricio agiranno Coady, Vallejo e Boly che sono ancora in vantaggio su Bennett. Pochi dubbi per quanto riguarda le corsie laterali: Adama Traoré, per distacco il migliore in campo una settimana fa, percorrerà la fascia destra con Ruben Vinagre che si disporrà sull’altro lato del campo. La coppia offensiva sarà formata da Diogo Jota e Raul Jimenez: ancora panchina per Cutrone, pronto però a lasciare il suo segno nel secondo tempo.

I DUBBI DI MAZZARRI

Mazzarri sbarca al Molineux senza Bonifazi, Ansaldi e Iago Falque, e con la grana Nkoulou: in difesa dunque gli uomini sono contati ed è probabile che Djidji debba affiancare Izzo e Bremer, a meno che il camerunese non venga reintegrato subito tra i titolari. A centrocampo le mosse non dovrebbero cambiare: Meité e Rincon sono in ballottaggio per il posto al fianco di Baselli che di fatto si occupa della cabina di regia, mentre in assenza di Ansaldi la corsia sinistra verrà occupata da Ola Aina che permetterà a De Silvestri di venire confermato a destra. La soluzione alternativa potrebbe prevedere Berenguer arretrato sulla linea mediana, anche perchè è rimasto ben poco da difendere e bisogna segnare almeno due gol; in questo caso però verrebbe a mancare un giocatore offensivo, dunque probabile che lo spagnolo sia confermato nel tridente con Zaza dall’altra parte, mentre a fungere da riferimento centrale sarà come sempre Belotti.

IL TABELLINO

WOLVERHAMPTON (3-5-2): 11 Rui Patricio; 16 Coady, 4 Vallejo, 15 Boly; 37 A. Traoré, 28 Joao Moutinho, 32 Dendoncker, 8 Ruben Neves, 29 Vinagre; 18 Diogo Jota, 9 R. Jimenez

A disposizione: 21 Ruddy, 5 Bennett, 17 Gibbs-White, 27 Saiss, 19 Otto, 7 Pedro Neto, 10 Cutrone

Allenatore: Nuno Espirito Santo

Squalificati: –

Indisponibili: Ofusu-Ayeh

TORINO (3-4-3): 39 Sirigu; 5 Izzo, 36 Bremer, 30 Djidji; 29 De Silvestri, 8 Baselli, 23 Meité, 34 Aina; 11 Zaza, 9 Belotti, 21 Berenguer

A disposizione: 25 Rosati, 33 Nkoulou, 17 Singo, 88 Rincon, 7 Lukic, 22 Millico, 27 Parigini

Allenatore: Walter Mazzarri

Squalificati: –

Indisponibili: Bonifazi, Lyanco, Ansaldi, Iago Falque



