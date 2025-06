Probabili formazioni Wydad Al Ain: quote, moduli e titolari per la partita del Mondiale per Club 2025, oggi giovedì 26 giugno

PROBABILI FORMAZIONI WYDAD AL AIN: LA PARTITA DEI SALUTI

Cerchiamo qualche spunto a Washington per il Mondiale per Club 2025 anche nelle probabili formazioni Wydad Al Ain sebbene la partita di stasera nel girone G sia la sfida fra le due già eliminate nel gruppo che ha regalato meno sorprese di tutti. Molti gol, ma sempre in favore delle due big europee, la nostra Juventus e il Manchester City.

Volendo trovare qualche minima differenza, i marocchini del Wydad Casablanca hanno finora limitato i danni, comunque perdendo per 2-0 al debutto contro il City e poi per 4-1 contro i bianconeri, un gol segnato e ben sei subiti però sono già meglio rispetto agli sconfortanti numeri dei rivali odierni.

L’Al Ain, squadra degli Emirati Arabi Uniti, che invece è ancora a secco di gol segnati e per di più ha mostrato anche una difesa fragilissima, perdendo per 5-0 contro la Juventus e nella giornata successiva ancora peggio, 6-0 nel match contro il Manchester City.

Adesso si gioca giusto per essere simbolicamente la migliore del girone dal mondo arabo e quindi per l’onore (e qualche milione che non guasta mai). In ogni caso, è più che lecito curiosare nelle probabili formazioni Wydad Al Ain.

PRONOSTICO: ECCO LE QUOTE

Le quote Snai sul pronostico per Wydad Al Ain danno leggermente favoriti i marocchini (formalmente padroni di casa): il segno 1 infatti è quotato a 2,40, mentre il segno 2 varrebbe 2,75. Il pareggio sarebbe tuttavia più remunerativo, con il segno X indicato a 3,60.

PROBABILI FORMAZIONI WYDAD AL AIN

CHI GIOCA TRA I MAROCCHINI

Amine Benhachem per le probabili formazioni Wydad Al Ain potrebbe dare spazio alle seconde linee in una sfida fra squadre già eliminate. Possiamo comunque indicare un modulo 5-4-1 per dare qualche riferimento di massima, per con grande incertezza sui titolari, cominciando con il portiere Benabid; folta difesa a cinque con Moufi, Ferreira, Harkass, Meijers e Moufid possibili scelte iniziali; a centrocampo invece i quattro titolari potrebbero essere il capitano Nordin Amrabat, Zemraoui, Moubarik e Lorch, mentre Mailula dovrà essere il perno del gioco offensivo.

UN VOLTO NOTO

Il modulo 5-3-2 potrebbe invece essere il riferimento per il tecnico serbo Vladimir Ivic nelle probabili formazioni Wydad Al Ain, pur tenendo sempre conto del possibile desiderio di far giocare tutti: il portiere ex Roma e Atalanta Rui Patricio è andato negli Emirati proprio in vista del Monduale per Club; davanti a questo volto molto noto per noi, i cinque difensori potrebbero essere Jasic, Rabia, Amadou Niang, Abdulkarim Traorè e Zabala; a centrocampo l’argentino Palacios, il sud-coreano Park Yong-woo e Al Baloushi; infine Rahimi e Kodjo Laba potrebbero comporre la coppia di attaccanti.

PROBABILI FORMAZIONI WYDAD AL AIN: IL TABELLINO

WYDAD (5-4-1): Benabid; Moufi, Ferreira, Harkass, Meijers, Moufid; Nordin Amrabat, Zemraoui, Moubarik, Lorch; Mailula. All. Benhachem.

AL AIN (5-3-2): Rui Patricio; Jasic, Rabia, Amadou Niang, Abdulkarim Traorè, Zabala; Palacios, Park Yong-woo, Al Baloushi; Rahimi, Kodjo Laba. All. Ivic.