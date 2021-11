Probabili formazioni Young Boys Atalanta/ Diretta tv, solo titolari per Gasperini

PROBABILI FORMAZIONI YOUNG BOYS ATALANTA: CHI IN CAMPO DOMANI?

Si accenderà solo domani alle ore 21.00 la sfida per il quinto turno della fase a gironi di Champions league tra Young Boys e Atalanta: vediamo dunque quali saranno le probabili formazioni del big match. Con le due capoliste del gruppo E impegnate in uno scontro diretto, domani la Dea ha la ghiotta occasione per recuperare punti pesantissimi in vista della qualificazione: ai danni degli svizzeri, che dopo l’ottimo debutto in coppa contro l’United pare non sappiano più vincere.

DIRETTA/ Atalanta Spezia (risultato finale 5-2): a segno anche Muriel e Malinovskyi!

Ecco che allora per l’incontro di domani Gasperini schiererà solo i suoi miglior giocatori, galvanizzati poi dal 5-2 inferto allo Spezia solo pochi giorni in Serie A. Non sarà sfida facile per Wagner, che prue ancora non ha digerito il KO recuperato nel turno di andata a Bergamo. Andiamo a vedere nel dettaglio le scelte dei tecnici per le probabili formazioni di Young Boys e Atalanta.

Diretta/ Atalanta Cagliari Primavera (risultato finale 1-0): Vitale manca il bis!

YOUNG BOYS ATALANTA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Young Boys Atalanta sarà visibile in diretta tv sui canali Sky Sport Arena e Sky Sport 253, di conseguenza per tutti gli abbonati alla televisione satellitare sarà disponibile anche la diretta streaming video tramite Sky Go, inoltre si potrà vederla anche su Infinity.

LE PROBABILI FORMAZIONI YOUNG BOYS ATALANTA

LE MOSSE DI WAGNER

Per sfidare una Dea veramente motivata, Wagner non potrà domani prescindere da i suoi titolari più in forma per disegnare le probabili formazioni di Young Boys Atalanta. Schierato allora il 4-4-2 per contenere la squadra bergamasca, ecco che domani avremo pronti dal promo minuto Hefty e Garcia sull’esterno della difesa, come pure la coppia Burgy-Lauper al centro, mentre tra i pali verrà ancora preferito Faivre. Per il centrocampo giallonero si faranno poi avanti Sierro e Aebischer benchè pure questi hanno nelle gambe 90 minuti contro il Grasshoppers, nell’ultima di campionato: Fassnacht infortunato lascerà il posto a Ngamaleu e Rieder completeranno lo schieramento. Pochi dubbi poi anche in attacco con la maglia da titolare consegnate a Kanga e Elia, ma attenzione a Siebatcheu, fresco di gol.

DIRETTA/ Cagliari Atalanta (risultato finale 1-2): Pavoletti sfiora il pari

LE SCELTE DI GASPERINI

Classico 3-4-2-1 per Gasperini, dove pure saranno parecchi i titolari chiamati in causa domani. Ecco che ad esempio già in difesa domani a Berna sarà spazio per Toloi, Demiral e Palomino in difesa, con Djimsiti possibile alternativa anche dal primo minuto. A centrocampo invece per i nerazzurri si dovrebbero far avanti dal primo minuto De Roon e Freuler, con il suo Zappacosta-Maehle schierato sull’esterno dello schieramento: pochi dubbi anche in attacco poi per i nerazzurri, con Pasalic e Malinovski schierati titolari a supporto di Duvan Zapata, fresco di gol in campionato. Attenzione però dalla panchina anche a Ilicic come pure a Pessina e Luis Muriel, sempre a disposizione.

IL TABELLINO

YOUNG BOYS (4-4-2): Faivre; Hefty, Burgy, Lauper, Garcia; Rieder, Aebischer, Sierro, Ngamaleu; Elia, Kanga. All. Wagner.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, de Roon, Freuler, Maehle; Pasalic, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini.



© RIPRODUZIONE RISERVATA