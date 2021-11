Probabili formazioni Young Boys Atalanta/ Quote: tanta scelta in attacco

PROBABILI FORMAZIONI YOUNG BOYS ATALANTA: CHI HA SCELTO GASP?

Con le probabili formazioni di Young Boys Atalanta ci avviciniamo alla partita di Champions League che potrebbe avere una notevole importanza per le sorti del cammino europeo della Dea di Gian Piero Gasperini, le cui mosse di formazioni avranno di conseguenza notevole impatto sulla partita di Berna per la quinta giornata del girone F. All’andata a Bergamo c’era stata la vittoria per 1-0 dell’Atalanta, ma in Svizzera è caduto il Manchester United, dunque bisognerà stare attenti allo Young Boys.

Probabili formazioni Young Boys Atalanta/ Diretta tv, solo titolari per Gasperini

I nerazzurri arrivano dalla netta e convincente vittoria per 5-2 contro lo Spezia in campionato, dove sono quarti e si sono avvicinati anche alla vetta. Si può dunque sognare in grande, come anche in Champions League dove nel mirino c’è il traguardo della terza qualificazione consecutiva per gli ottavi di finale in altrettante partecipazioni. Scopriamo allora le ultime notizie sulle probabili formazioni di Young Boys Atalanta.

DIRETTA/ Atalanta Spezia (risultato finale 5-2): a segno anche Muriel e Malinovskyi!

PRONOSTICI E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico per Young Boys Atalanta in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che ritiene favoriti i nerazzurri. Il segno 2 è infatti quotato a 1,80, mentre poi sono molto simili le quotazioni per il segno 1 e il segno X, che valgono rispettivamente 3,90 e 4,00 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI YOUNG BOYS ATALANTA

LE MOSSE DI WAGNER

Le probabili formazioni di Young Boys Atalanta vedono l’allenatore di casa Wagner dover fare a meno dell’infortunato Fassnacht. Detto questo, ecco che il modulo 4-4-2 dovrebbe vedere titolare Faivre in porta, con una difesa a quattro formata dal terzino destro Hefty, i due centrali Burgy e Lauper, a sinistra infine Garcia. Per il centrocampo giallonero ecco favoriti Sierro e Aebischer nella coppia centrale, con Ngamaleu a sinistra e Rieder a destra in qualità di esterni. Pochi dubbi poi anche in attacco con le maglie da titolari destinate a Kanga e Elia, ma attenzione a Siebatcheu.

Diretta/ Atalanta Cagliari Primavera (risultato finale 1-0): Vitale manca il bis!

LE SCELTE DI GASPERINI

Sul fronte nerazzurro, le probabili formazioni di Young Boys Atalanta ci propongono il modulo 3-4-2-1 per Gian Piero Gasperini. In difesa a Berna ci sarà spazio per Toloi, Demiral e Palomino davanti al portiere Musso, con Djimsiti possibile alternativa al terzetto titolare. A centrocampo invece per i nerazzurri ci attendiamo gli immancabili De Roon e Freuler in mezzo, con Zappacosta a destra e Maehle a sinistra, anche loro certezze. Potrebbero esserci più dubbi in attacco, dove le alternative non mancano: si fanno comunque preferire Pasalic e Malinovskyi sulla trequarti, a supporto del centravanti Duvan Zapata.

IL TABELLINO

YOUNG BOYS (4-4-2): Faivre; Hefty, Burgy, Lauper, Garcia; Rieder, Aebischer, Sierro, Ngamaleu; Elia, Kanga. All. Wagner.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, de Roon, Freuler, Maehle; Pasalic, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini.



© RIPRODUZIONE RISERVATA