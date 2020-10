Probabili formazioni Young Boys Roma/ Diretta tv, Dzeko o Mayoral dal primo minuto?

PROBABILI FORMAZIONI YOUNG BOYS ROMA: QUALI SORPRESE IN CAMPO?

Sono ora riflettori puntati sulle probabili formazioni di Young Boys Roma, sfida valida per il primo turno della fase a gironi di Europa League, che avrà luogo solo domani sera alle ore 18,55 e tra le mura dello Stadio Wankdorf di Berna. Siamo infatti davvero impazienti di conoscere quali saranno le mosse di Seoane come di Fonseca per quella che sarà una delle sfide più attesa di tutta la prima prima giornata. Di fatto da una parte avremo la compagine svizzera, che decaduta dalla Champions League, punta a riscattarsi in questa stagione, volendo vivere un’Europa League 2020-21 da vera protagonista, già in queste fasi iniziali. Non meno motivati a fare bene saranno i giallorossi di Fonseca, ma non scordiamo che anche in questa occasione la Roma si presenta in campo coi cerotti. A Trigoria la lista degli indisponibili è infatti ben lunga e ciò non va a vantaggio del tecnico portoghese come del club, che a breve dovrà vivere pure un turno di campionato ben complicato contro il Milan capolista. Andiamo allora a controllare da vicino le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Young Boys Roma.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE YOUNG BOYS ROMA

La diretta tv di Young Boys Roma sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport (per la precisione sul canale numero 253), che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Europa League 2020-2021. Di conseguenza sarà un match riservato agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI YOUNG BOYS ROMA

LE MOSSE DI SEOANE

Per il debutto nell’Europa League 2020-21 Seoane dovrebbe aver preparato un buon 4-4-2, ricco di titolari per sfidare i giallorossi. Per la partita di domani certo si faranno trovare ben pronti Nsame e Mescjack titolari in attacco, come pure la coppia di centrali per la mediana giallonera Sierro e Ngamelu: toccherà a Fassnacht e Ngamaleu occuparsi delle corsie esterne del reparto. Per la difesa, composta a 4 di fronte al numero 1 titolare Von Ballmoos, le maglie poi sono già consegnate: irrinunciabili per non soccombere all’attacco dei capitolini i centrali Camara e Zegiser, mentre Hefti e Lefort si sistemeranno ai lati.

LE SCELTE DI FONSECA

E’ sempre allarme rosso in casa di Fonseca, visto che il tecnico, per fissare le probabili formazioni di Young Boys Roma dovrà certo fare a meno di Smalling, Mancini e Karsdorp (oltre che al lungodegente Zaniolo). Fissato il 4-2-3-1, già visto contro il Benevento pochi giorni fa, ecco che in porta Mirante dovrebbe dare finalmente spazio a Pau Lopez: di fronte al numero 1 spagnolo si faranno trovare pronti Kumbulla e Ibanez, come anche la coppia sull’esterno formata da Bruno Peres e Spinazzola. Per la mediana a due il tecnico portoghese dovrebbe affidarsi ancora una volta alla coppia Cristante-Veretout, ma non è da escludere che Fonseca voglia concedere un poco di riposo al francese ex Fiorentina, schierando Villar al suo posto. In avanti Pellegrini si collocherà sempre sulla tre quarti: Carles Perez e Mkhitaryan sono le prime scelte per le fasce esterne del reparto, mentre in prima punta Borja Mayoral compete con Edin Dzeko per la maglia da titolare.

IL TABELLINO

YOUNG BOYS (4-4-2): Von Ballmoos; Hefti, Camara, Zesiger, Lefort; Fassnacht, Lustenberger, Sierro, Ngamaleu; Nsame, Meschack. All. Seoane

ROMA (4-2-3-1): Pau López; Bruno Peres, Kumbulla, Ibañez, Spinazzola; Cristante, Veretout; Carles Pérez, Lo. Pellegrini, Mkhitarya; Borja Mayoral. All. Fonseca



© RIPRODUZIONE RISERVATA