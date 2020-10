Probabili formazioni Young Boys Roma/ Quote, turnover giallorosso (Europa League)

PROBABILI FORMAZIONI YOUNG BOYS ROMA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Young Boys Roma parliamo della partita che si gioca alle ore 18:55 di giovedì 22 ottobre, presso lo Stadion Wankdorf: anche i giallorossi fanno il loro esordio in Europa League 2020-2021, siamo nel gruppo A e questa prima trasferta potrebbe essere sulla carta la più ostica, all’interno di un girone che non si presenta troppo complesso. Le altre avversarie sono Cluj e Cska Sofia; la Roma ha tutto per vincere il raggruppamento e volare ai sedicesimi del torneo, ma deve stare attenta a non sottovalutare le squadre contro cui giocherà anche perché, come vedremo, Paulo Fonseca giustamente dovrebbe operare un po’ di turnover concentrandosi maggiormente sul campionato, dove lunedì bisognerà affrontare il Milan. Aspettiamo quindi che la partita di Berna prenda il via, ma intanto possiamo fare qualche ragionamento circa le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme e nel dettaglio le probabili formazioni di Young Boys Roma.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quello che l’agenzia Snai ha previsto per il pronostico su Young Boys Roma. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,75 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto, contro il valore di 1,92 che accompagna l’ipotesi del segno 2 per l’affermazione degli ospiti. Il pareggio, eventualità come sempre regolata dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 3,60 volte quanto puntato con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI YOUNG BOYS ROMA

LE SCELTE DI SEOANE

Gerardo Seoane affronta le probabili formazioni di Young Boys Roma con il 4-4-2 classico: le catene laterali dovrebbero essere formate da Hefti e Fassnacht sulla destra, da Lefort e Moumi Ngamaleu a sinistra a meno di sorprese, per esempio Sulejmani è un forte candidato per la mancina ma dovrà giocare in campionato, vista la squalifica del camerunense. In difesa il capitano Lustenberger affianca Zesiger, in porta ci sarà invece Faivre; nel reparto di mezzo il tecnico dovrebbe confermare sia Rieder che Vincent Sierro, quest’ultimo adibito all’impostazione della manovra. Attenzione alla possibilità che il già citato Sulejmani prenda posto in attacco; qui però è ampiamente probabile che una maglia sia consegnata a Siebatcheu, con lui a questo punto ci sarà uno tra Nsame e il congolese Meschack Elia, anche Mambimbi spera comunque di avere gloria dal primo minuto.

IL TURNOVER DI FONSECA

Come abbiamo detto, Fonseca farà turnover e nelle probabili formazioni di Young Boys Roma troveremo pochi titolari. Uno di questi è Ibanez, perché la squalifica di Gianluca Mancini e l’indisponibiità di Smalling lo obbligano a stare in campo: con lui spazio a Cristante nel suo nuovo ruolo e al nuovo acquisto Kumbulla, avvicendamento in porta con Pau Lopez che pare destinato a giocare l’Europa League lasciando la Serie A a Mirante. Avremo poi una linea di centrocampo con Spinazzola che dovrebbe avere ancora la maglia a sinistra, così come Lorenzo Pellegrini agirà in mezzo; ci saranno invece Bruno Peres a presidiare la corsia destra e Gonzalo Villar che avrà un’altra occasione in mediana, accompagnando due connazionali come Borja Mayoral, che sarà il centravanti in luogo di uno Dzeko che finalmente si è sbloccato, e Carles Perez che invece sostituisce Pedro sulla trequarti. L’altro titolare designato a questo punto sarà Mkhitaryan, cresciuto molto da quando è arrivato a Roma.

IL TABELLINO

YOUNG BOYS (4-4-2): Faivre; Hefti, Lustenberger, Zesiger, Lefort; Fassnacht, Riedier, Sierrro, Moumi Ngamaleu; Siebatcheu, Nsame. Allenatore: Gerardo Seoane

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Kumbulla; Bruno Peres, Villar, Lo. Pellegrini, Spinazzola; Carles Perez, Mkhitaryan; Borja Mayoral. Allenatore: Paulo Fonseca



