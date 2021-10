Probabili formazioni Zenit Juventus/ Quote, Allegri conferma Kean insieme a Morata?

PROBABILI FORMAZIONI ZENIT JUVENTUS: CHI GIOCA A SAN PIETROBURGO?

Con le probabili formazioni di Zenit Juventus parliamo della partita valida per il gruppo H di Champions League: squadre in campo alle ore 21:00 di mercoledì 20 ottobre, allo Stadio San Pietroburgo i bianconeri vanno a caccia della terza vittoria in un girone che comandano dopo aver battuto il Chelsea. Situazione dunque ottimale per la squadra di Massimiliano Allegri, che con un successo questa sera sarebbe sostanzialmente qualificata agli ottavi e potrebbe poi concentrarsi sulla rimonta in campionato, già ben avviata grazie alla quarta vittoria in serie ma anche con 10 punti da recuperare al Napoli.

Lo Zenit, che aveva perso di misura contro il Chelsea nel primo turno di Champions League, si è poi rifatto timbrando un poker sul Malmoe; dunque è in piena corsa per qualificarsi al prossimo turno di Champions League e la Juventus dovrà fare particolare attenzione, perché giocare in Russia non è mai semplice. Vedremo allora cosa succederà, ma aspettando che la partita si giochi possiamo fare una rapida valutazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Zenit Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per un pronostico su Zenit Juventus sono state emesse anche dall’agenzia Snai, ed è di questo bookmaker che andiamo a leggere i valori previsti: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 3,70 volte quanto messo sul piatto, contro il valore di 3,25 volte la puntata che accompagna il segno 2, su cui puntare per il successo degli ospiti. L’eventualità del pareggio, regolata come sempre dal segno X, porta invece in dote una vincita che ammonta a 2,10 volte l’importo che avrete scelto di investire.

PROBABILI FORMAZIONI ZENIT JUVENTUS

LE SCELTE DI SEMAK

Nel 3-4-2-1 di Sergey Semak, per le probabili formazioni di Zenit Juventus, non dovrebbero esserci particolari sorprese: lo schieramento è quasi sempre lo stesso, possiamo allora ipotizzare che davanti al portiere Kritsyuk agiranno Wilmar Barrios, Chistyakov e Rakitskiy con due laterali che sarebbero Sutormin a destra e Douglas Santos a sinistra, qui però con un ballottaggio aperto visto che Vyacheslav Karavaev può certamente giocarsi una maglia. Vedremo poi a centrocampo Kuzyaev e Wendel, anche in questo caso con un giocatore che spera in una possibilità ed è Kravtsov, che però parte sicuramente indietro nelle gerarchie del suo allenatore; sulla trequarti le due maglie dovrebbero essere occupate da Malcom e Claudinho, dunque rispetto alla sconfitta – sorprendente – sul campo dell’Arsenal Tula, in campionato, rimarrà in panchina Erokhin; poi il centravanti sarà chiaramente il veterano Dzyuba, uno dei punti fermi nello Zenit.

GLI 11 DI ALLEGRI

Anche Massimiliano Allegri, nel leggere le probabili formazioni di Zenit Juventus, ha sicuramente qualche dubbio: se in difesa sembra tutto fatto, con De Ligt nuovamente titolare insieme a Bonucci a protezione di Szczesny e due terzini che saranno Danilo e Alex Sandro, a centrocampo avanza la candidatura di Arthur Melo che il tecnico livornese tiene in considerazione, e che potrebbe permettere a Bentancur o Locatelli (verosimilmente l’uruguaiano) di tirare il fiato. A destra dovrebbe giocare Cuadrado che per la Juventus di oggi è imprescindibile, sull’altro versante invece c’è il ballottaggio tra Bernardeschi e Federico Chiesa: dipenderà ovviamente dalle scelte offensive, perché Allegri si presenta a San Pietroburgo senza Dybala ma potrebbe rimettere Morata come titolare, e al suo fianco puntare su uno tra Kean, che ha risolto la partita contro la Roma, e Kulusevski riportando così l’ex Fiorentina al suo ruolo naturale di esterno. Si vedrà, perché anche così le soluzioni della Juventus in attacco non sono poche e soprattutto sono possibili parecchi “incastri”.

IL TABELLINO

ZENIT (3-4-2-1): Kritsyuk; W. Barrios, Chistyakov, Lovren; Sutormin, Wendel, Kuzyaev, Douglas Santos; Malcom, Claudinho; Dzyuba. Allenatore: Sergey Semak

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, Locatelli, F. Chiesa; Kean, Morata. Allenatore: Massimiliano Allegri



