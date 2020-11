Probabili formazioni Zenit Lazio/ Diretta tv, russi decimati (Champions League)

PROBABILI FORMAZIONI ZENIT LAZIO: CHI SCENDERÀ IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Zenit Lazio ci introducono alla partita che si gioca mercoledì 4 novembre alla Gazprom Arena: siamo nella terza giornata del gruppo F di Champions League 2020-2021, come sappiamo il calendario è tiratissimo a causa della pandemia da Coronavirus che ha fatto iniziare la stagione con un mese di ritardo. Dopo la clamorosa vittoria sul campo del Torino, i biancocelesti tornano a giocare in Europa dove sono al comando del girone con 4 punti, e sanno che prendersi una vittoria in Russia equivarrebbe più o meno a blindare un posto agli ottavi di finale. Per di più Simone Inzaghi sta ritrovando alcuni dei calciatori che avevano contratto il Coronavirus, mentre sul fronte Zenit la situazione è complessa tra assenze di lusso e, soprattutto, una doppia sconfitta sul groppone che impone uno sforzo supplementare anche solo per prendersi un posto in Europa League. Aspettando allora che la partita si giochi, vediamo in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, facendo una rapida valutazione con la lettura delle probabili formazioni di Zenit Lazio.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Zenit Lazio sarà disponibile soltanto per gli abbonati alla televisione satellitare, che la potranno seguire in esclusiva sui canali del loro decoder; questa emittente fornisce, a tutti coloro che non potessero mettersi davanti a un televisore, la possibilità di assistere al match anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e grazie all’applicazione Sky Go che si può attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ZENIT LAZIO

I DUBBI DI SEMAK

Come abbiamo detto nel presentare le probabili formazioni di Zenit Lazio, Sergey Semak ha parecchi problemi: salvo recuperi dell’ultima ora, alla Gazprom Arena mancheranno Dzyuba, Azmoun e Malcom. Il modulo dovrebbe essere ancora un 4-4-2, davanti le scelte sono ridotte all’osso ed Erokhin dovrebbe essere affiancato da Driussi (che è in vantaggio su Mostovoy) con due esterni come Kuzyaev e Douglas Santos che potrebbero agire a supporto ma partendo dalla linea dei centrocampisti. Per la zona mediana Ozdoev rimane favorito; Zhirkov può giocare sia come terzino che più avanti, scambiandosi la posizione con Douglas Santos che dopo aver fatto il mediano lascerà la maglia a Barrios. Lovren e Rakitskiy come sempre si piazzano al centro della difesa per proteggere il portiere Mikhail Kerzhakov, Karavaev sarà invece il terzino destro a completamento di una squadra che si potrebbe schierare anche con il 4-3-3, come già visto in Champions League.

LE SCELTE DI INZAGHI

Nelle probabili formazioni di Zenit Lazio ci sono invece notizie positive per Inzaghi, che dovrebbe ritrovare Strakosha: sarà lui ad andare in porta in questa partita della Gazprom Arena, mentre Luis Alberto tecnicamente è ancora out al pari di Marusic, che quindi lascerà il posto sulla corsia destra a Patric, che può giocare anche nei tre dietro. Qui però il titolare sarà Luiz Felipe, che affiancherà Acerbi e Hoedt con l’olandese che sta trovando sempre più minuti in squadra; a sinistra ci sarà l’importante conferma per Fares, mentre Sergej Milinkovic-Savic resterà la mezzala di peso in mezzo al campo dove avremo la regia di Lucas Leiva. I dubbi per l’allenatore biancoceleste riguardano l’altro interno di centrocampo e la seconda punta: nel primo caso Akpa Akpro sembra essere in vantaggio su Parolo, per quanto riguarda invece il reparto offensivo Joaquin Correa dovrebbe partire titolare a scapito di Caicedo – e Muriqi, che è comunque la terza scelta – con Immobile che ovviamente sarà il bomber al quale verranno chiesti i gol per espugnare il campo dello Zenit.

TABELLINO ZENIT LAZIO

ZENIT (4-4-2): M. Kerzhakov; Karavaev, Lovren, Rakitskiy, Zhirkov; Kuzyaev, Barrios, Ozdoev, Douglas Santos; Erokhin, Mostovoy. Allenatore: Sergey Semak

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Patric, Akpa Akpro, Lucas Leiva, S. Milinkovic-Savic, Fares; J. Correa, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi



