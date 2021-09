Probabili formazioni Zorya Roma/ Diretta tv, piccolo turnover per Mister Mourinho

PROBABILI FORMAZIONI ZORYA ROMA: CHI IN CAMPO DOMANI?

Solo domani alle ore 18.45 si accenderà la sfida per il secondo turno dei gironi di Conference league tra Zorya e Roma e davvero è tempo di analizzare le mosse degli allenatori per le probabili formazioni. Dopo il KO occorso in campionato nel derby ci attendiamo domani un bel riscatto della squadra di Mourinho, che pure non dovrebbe fare affatto fatica contro gli ucraini (che comunque approdano al match in buona condizione).

Pure va detto che per lo scontro, il tecnico lusitano potrebbe muovere un poco le carte in tavola, proponendo alcuni cambi rispetto all’11 ufficiale: sono stati giorni davvero impegnativi per la Roma ed è giusto che alcuni dei titolari rifiatino un poco. Andiamo allora a vedere nel dettaglio le scelte dei tecnici per le probabili formazioni di Zorya Roma.

ZORYA ROMA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Zorya Roma è su Sky Sport: per questa stagione infatti la Conference League si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

LE PROBABILI FORMAZIONI ZORYA ROMA

LE MOSSE DI SKRIPNIK

Se per le probabili formazioni di Zorya Roma abbiamo prospettato per i giallorossi un poco di turnover, ecco he domani Skripnik non potrà certo prescindere da tutti i suoi titolari per provare l’impresa contro la prima della classe. Fissato dunque il 4-3-3 di partenza ecco che nell’11 ucraino subito figureranno come titolari Vernydub e Cvek al centro del reparto difensivo, mentre in corsia si faranno avanti Khomchenovskyy e Juninho, anche se certo. destra Favorov rimane valida alternativa anche dal primo minuto. Per il centrocampo rimane irrinunciabile un giocatore come Buletsa, questa volta attorniato da Nazaryna e Kochergin: in attacco avremo poi domani Sayyadmanesh e Kabaiev, con Gromov, in gol anche contro il Bodo/Glimt nel primo turno, chiaramente in prima punta.

LE SCELTE DI MOURINHO

Leggero turnover invece per Mourinho in questo impegno in Conference league: il rivale non impensierisce troppo e il tecnico lusitano ha grandissima fiducia in tutta la sua rosa. Schierato il 4-2-3-1 iniziale, ecco che domani in terra ucraina dovremmo vedere Shomorudov in prima punta, con al fianco El Shaarawy e Carles Perez, mentre capitan Pellegrini, che ha saltato il Derby domenica, sarà al solito titolare sulla linea della trequarti. Per il centrocampo della lupa dovrebbe essere ancora turnover completo, con Villar e Diawara che prenderanno i posti solitamente assegnati a Cristante e Veretout. In difesa si farà infine avanti Smalling e Kumbulla, rimasti a riposo, con Calafiori e Karsdorp titolari sull’esterno del reparto.

IL TABELLINO

ZORYA (4-3-3): Matsapura; Khomchenovskyy, Vernydub, Cvek, Juninho; Nazaryna, Buletsa, Kochergin; Sayyadmanesh, Gromov, Kabaiev. All.: Skripnik

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Smalling, Kumbulla, Calafiori; Villar, Diawara; C. Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Shomurodov. All.: Mourinho



