Probabili formazioni Zorya Roma/ Quote, ballottaggio Shomurodov-Borja Mayoral

PROBABILI FORMAZIONI ZORYA ROMA: CHI GIOCA QUESTA SERA?

Le probabili formazioni di Zorya Roma ci conducono a parlare della partita per il gruppo C di Conference League 2021-2022: è la seconda giornata e si gioca alle ore 18:45, impegno abbordabile per i giallorossi che, vittoriosi nella prima uscita internazionale con un 5-1 al Cska Sofia, cercheranno di confermare il loro primato sapendo che superare questo girone è quasi una formalità, visto che certamente le partite sono tutte da giocare e nascondono insidie ma il livello della concorrenza è decisamente inferiore, detto con tutto il rispetto per queste realtà.

La Roma oggi dovrà anche riscattare la sconfitta nel derby, che ha frenato la corsa in campionato; l’avversaria di Conference League è una squadra che all’esordio ha perso 3-1 contro il Bodo/Glimt ma, visto l’equilibrio con le altre, potrebbe anche aspirare a proseguire la sua corsa. Ora noi aspettiamo che la partita di questa sera si giochi, e intanto proviamo a fare qualche valutazione circa le scelte che verranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Zorya Roma.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato tra le altre il pronostico su Zorya Roma, con i giallorossi che partono nettamente favoriti: la loro vittoria è regolata dal segno 1 e secondo questo bookmaker ha un valore di 1,42 volte la puntata, mentre per il successo esterno degli svizzeri (segno 2) il guadagno corrisponderebbe a 6,75 volte quanto messo sul piatto. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, identificata dal segno X: in questo caso la vincita ammonterebbe a 4,50 volte la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI ZORYA ROMA

LE SCELTE DI SKRYPNYK

Viktor Skrypnyk conferma il 4-1-4-1 per Zorya Roma: questo modulo sta diventando una sorta di riferimento in Ucraina e viene utilizzato spesso anche da Andriy Shevchenko per la nazionale. Qui, in porta avremo Matsapura che sarà protetto da due centrali difensivi che saranno Cvek e Vernydub; sulle fasce laterali, nella linea di retroguardia, avremo Khomchenovskyi a destra e Snurnitsyn a sinistra, a completare le catene esterne dovrebbero essere rispettivamente Kochergin e Gromov, quest’ultimo utilizzabile anche sulla corsia destra e reduce da un ottimo momento, perchè ha segnato in Europa League e ha fatto la differenza anche nell’ultima di campionato. Avremo poi i due trequartisti centrali che saranno Buletsa e Kabaev con Nazaryna qualche passo indietro, a rappresentare il frangiflutti davanti alla difesa; Raymond Owusu si gioca il posto come centravanti ma la sensazione è che il favorito per iniziare questa partita contro la Roma sia ancora Sayyadmanesh.

GLI 11 DI MOURINHO

Naturalmente José Mourinho farà turnover per Zorya Roma, anche se la cosa riguarderà solo alcuni ruoli vista la coperta corta. Ecco allora che in porta ci sarà comunque Rui Patricio con Karsdorp che praticamente è obbligato a giocare sull’esterno destro, dall’altra parte invece torna titolare Calafiori (che nel derby aveva lasciato il posto a Matias Vina, rientrato dal problema fisico). In mezzo Smalling potrebbe essere titolare con Kumbulla, dunque andranno in panchina Gianluca Mancini e Ibanez che fino a questo momento hanno sempre giocato, e giustamente avranno un turno di riposo nella partita di Conference League; così anche Veretout e Cristante che in mezzo al campo saranno sostituiti da Villar e Amadou Diawara, mentre Lorenzo Pellegrini avendo saltato il derby (per squalifica) sarebbe titolare in posizione centrale, assistendo la prima punta che uscirà dal ballottaggio tra Shomurodov (favorito) e Borja Mayoral (con Carles Pérez e El Shaarawy esterni), tenendo presente che l’uzbeko arrivato dal Genoa potrebbe anche giocare qualche passo indietro.

IL TABELLINO

ZORYA (4-1-4-1): Matsapura; Khomchenovskyi, Cvek, Vernydub, Snurnitsyn; Nazaryna; Kochergin, Buletsa, Kabaev, Gromov; Sayyadmanesh. Allenatore: Viktor Skrypnyk

ROMA (4-42-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Kumbulla, Smalling, Calafiori; A. Diawara, Villar; Carles Pérez, Lo. Pellegrini, El Shaarawy; Shomurodov. Allenatore: José Mourinho



