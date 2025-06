Problema matematica, Seconda Prova Maturità 2025, tracce Liceo Scientifico ufficiali del MIM e soluzioni: Cartesio, Boccioni, Platone, funzioni e anagrammi

PROBLEMA E QUESITI SECONDA PROVA DI MATURITÀ 2025 PER MATEMATICA: ECCO LE TRACCE

Un’altra prova ostica all’orizzonte per gli studenti del liceo scientifico, quella di matematica, la seconda di questa Maturità 2025. Gli studenti sono pronti a scoprire le tracce appena uscite, visto che la prova è ufficialmente cominciata. La curiosità è legata anche al “rischio” di possibili sorprese, come accaduto l’anno scorso, quando in molti furono spiazzati dal secondo problema, quello che alla fine generava un grafico a forma di cuore, con la consegna che faceva riferimento al concetto di bellezza. Dunque, non si escludono altre tracce “insolite” da parte del Ministero dell’Istruzione, pur mantenendo l’obiettivo di valutare le competenze dei maturandi nella materia caratterizzante, che nel caso dello scientifico è appunto matematica.

Infatti, stando a quanto anticipato da Repubblica, il primo dei due problemi proposti insieme ai 4 quesiti del questionario parte da una frase di Cartesio: “La ragione non è nulla senza l’immaginazione“. L’altra è attribuita a Platone: “La bellezza è mescolare, in giuste proporzioni, il finito e l’infinito“. Entrambi i problemi, comunque, riguarderebbero due studi di funzioni. In un quesito, invece, viene citato Cicerone, in particolare un dialogo con il fratello Quinto, sul lancio di 4 dadi. Poi c’è un quesito sugli anagrammi e sull’opera futurista di Boccioni, “Forme uniche della continuità dello spazio“. (agg. di Silvana Palazzo)

AL VIA LA SECONDA PROVA DI MATURITÀ 2025: ORARI, MATERIALI CONCESSI E…

Stiamo per entrare nel vivo della Maturità 2025 con la giornata di oggi — giovedì 19 giugno 2025 — che vedrà come assoluta protagonista la temuta ed odiata Seconda prova, che per il Liceo Scientifico (con una prassi ormai consolidata da diversi anni) verterà attorno al detestato Problema di matematica: una delle prove sicuramente più difficili e strutturate, ma che al contempo, con la giusta attenzione e pazienza, può essere facilmente e tranquillamente superata.

Dato che questo tipo di informazioni non sono mai superflue o scontate, prima di addentrarci nel vivo del Problema di matematica con qualche utile consiglio per affrontarlo al meglio, è bene ricordare che il test inizierà allo scoccare delle 8:30 in punto con l’apertura del plico d’esame: complessivamente avrete un massimo di 6 ore dal momento in cui riceverete il via libera per iniziare e vi sarà sempre concesso l’uso della calcolatrice, purché sia tra quelle concesse dal Ministero (e qui trovate l’elenco completo).

Un altro grandissimo quesito che rimbalzerà nella vostra mente in queste ore precedenti alla Seconda prova è sicuramente relativo alle possibili tracce che vi troverete davanti allo scoccare delle ore 8:30 di oggi: purtroppo, in tal senso vi conviene mettervi il cuore in pace, perché questa è tra le prove in cui il Ministero è maggiormente libero di spaziare e le anticipazioni sono purtroppo del tutto inutili per permettervi di arrivare “pronti” all’esame.

Complessivamente, in ogni caso, possiamo certamente dirvi che alla Maturità 2025 non troverete in nessun caso argomenti che non sono stati trattati durante l’anno e che possono spaziare dall’algebra classica (ed occhio soprattutto alle equazioni, agli integrali e alle derivate) fino alla geometria euclidea: la doppia buona notizia quest’anno è che — da un lato — nel Problema di matematica non rientrerà in nessun caso la Fisica e — dall’altro lato — la correzione sarà effettuata dal docente di matematica che vi ha accompagnati in questi lunghi anni di superiori. Qui intanto trovate tutto quanto successo nella giornata di ieri con le tracce svolte e le soluzioni della Prima Prova di Maturità 2025

MATURITÀ 2025: I MIGLIORI CONSIGLI PER AFFRONTARE CON SERENITÀ LA PROVA DELLO SCIENTIFICO

Insomma, i più curiosi dovranno mettersi il cuore in pace sul fatto che fino all’ultimo momento non si potrà sapere su cosa verterà il Problema di matematica di questa Seconda prova, ed è proprio qui che possiamo entrare nel vivo dei nostri consigli per affrontarlo al meglio senza farvi prendere dall’ansia: la primissima, fondamentale, cosa da fare sarà leggere entrambi i problemi e le otto domande per capire quali siano maggiormente inclini alle vostre conoscenze e competenze.

Se ad una prima occhiata il test dovesse sembrarvi troppo difficile, ripartite dall’inizio e leggete nuovamente tutto con ancora maggiore attenzione e vedrete che troverete sicuramente qualcosa che siete in grado di affrontare: per la Maturità 2025 servirà risolvere uno dei due problemi e rispondere a quattro delle domande; fermo restando che qualsiasi surplus non avrà alcun valore ai fini del voto e risulterà solamente una sonora perdita di tempo.

Individuato il Problema di matematica che volete affrontare e le domande alle quali volete rispondere, potete procedere con la seconda parte: scegliete voi da quale delle due parti iniziare e, se vi trovaste ancora in difficoltà per il problema, la cosa migliore da fare potrebbe essere quella di stilare una sorta di scaletta da seguire per arrivare alla soluzione; sempre tenendo a mente che i vari punti che vi verrà chiesto di risolvere non sono collegati l’uno all’altro, lasciandovi l’eventuale libertà di tenerne da parte uno e riprenderlo in un secondo momento.

Complessivamente, ognuno dei quesiti della Seconda prova dello Scientifico non dovrebbe impiegarvi più di mezz’ora, in modo da avere il tempo, alla fine, di rileggere tutto con cura, correggere eventuali errori, trasporre tutto ciò che avete prodotto in bella e — soprattutto — assicurarvi di consegnare un test perfetto: se ad un certo punto vi rendeste conto di essere in anticipo, rallentate e soffermatevi con più attenzione su quello che state facendo, visto che i primi a consegnare non riceveranno alcun premio.

SECONDA PROVA SCIENTIFICO: IL PROBLEMA DI MATEMATICA DELLO SCORSO ANNO E DELLE MATURITÀ PASSATE

Toto-tracce da un lato e consigli per il Problema di matematica dall’altro, possiamo avviarci all’attesa della scoperta dell’effettivo plico d’esame di questa Maturità 2025, ma prima di farlo è sempre utile guardare indietro nel tempo: lo scorso anno, infatti, il Liceo Scientifico si trovò ad affrontare uno su due differenti studi di funzione (il primo prettamente accademico, il secondo con un riferimento al mondo reale) e quattro su otto quesiti che spaziavano tra il calcolo di un triangolo, una moneta truccata, il calcolo cartesiano ortogonale, un’equazione con soluzione positiva, una funzione polinomiale, una funzione integrale, l’afelio della Terra e le mattonelle esagonali di Gadda.

Ancora prima, nel 2023 il Problema di matematica verteva attorno — nuovamente — alle funzioni, tra una corredata da grafico e un’altra senza riferimenti reali; mentre, se voleste tornare ancora più indietro, sappiate che cliccando su queste parole troverete l’elenco completo di tutte le prove ufficiali che sono state svolte dal 2005 a questa parte, ovviamente senza soluzioni.