Problemi a Pomeriggio 5: tagliati i saluti di Barbara d’Urso/ Web: “Non è la prima volta, vergogna”

Saltano i saluti di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5: problemi in diretta

Problemi durante la diretta di Pomeriggio 5 del 18 maggio 2023. Sul finale del nuovo appuntamento sono saltati i saluti della conduttrice Barbara d’Urso, sostituiti da circa 30 secondi di buio totale. Come il pubblico dello show pomeridiano di Canale 5 ben sa, alla fine di ogni puntata, nell’ultimo blocco, Barbara d’Urso dà ai telespettatori una ‘good news’, ovvero la buona notizia del giorno, e saluta poi tutti con il motto che da anni la contraddistingue. Ebbene, nella puntata di oggi questo non è accaduto.

Per il tempo che sarebbe dovuto essere dedicato ai saluti della conduttrice è andato in onda uno schermo completamente nero, senza alcun tipo di annuncio o chiarimento subito dopo. Al ‘nero’ è seguito poi il promo di Avanti un altro story, che segue come da consuetudine a Pomeriggio 5.

Tagliati i saluti di Barbara d’Urso: è polemica!

Sul web si è intanto scatenata una vera e propria polemica. Alcuni telespettatori hanno fatto notare che non è la prima volta che i saluti di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 vengono tagliati. Ecco allora alcuni dei commenti più pungenti: “Desideriamo vedere i saluti, perché un programma comprende anche i saluti, per rispetto di Barbara e di chi lavora dietro, anche i saluti, per quanto durino poco, richiedono lavoro da parte di qualcuno, lavoro che per la terza volta è stato buttato via.”; “Saluti nuovamente tagliati per l’ennesima volta, mi dicono che Pier non sia per nulla dispettoso. Barbara scappa fin che sei in tempo!”

Saluti nuovamente tagliati per l’ennesima volta, mi dicono che Pier non sia per nulla dispettoso🤪

Barbara scappa fin che sei in tempo #pomeriggio5 pic.twitter.com/uo9Xvw8uc4 — Luca (@Luca91126252) May 18, 2023

