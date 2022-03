Problemi alimentari di Antonio Medugno/ “Ho dei crolli che devo chiudere gli occhi”

Antonio Medugno e i problemi alimentari. Il tiktoker, concorrente del Grande Fratello Vip, ha raccontato di aver sofferto di problemi alimentari. La confessione é avvenuta proprio durante la sua permanenza nella casa del GF VIP quando, tra le lacrime, ha raccontato di aver sofferto di DCA, ossia di disturbi del comportamento alimentare. Proprio durante la sua avventura nel reality show di Canale 5 ha temuto di poter ricadere in quel baratro. “Un po’ di giorni fa, ho risentito di alcune problematiche fisiche. Sono stato poco bene. Mi sento molto vulnerabile psicologicamente, ho la testa debole. E quando mi è successo un po’ di anni fa sono entrato in un brutto momento, chiamiamolo così” – ha raccontato Antonio durante uno sfogo in diretta ad Alfonso Signorini.

Il tiktoker ha poi aggiunto: “faccio difficoltà a parlarne, non voglio riviverlo mai più. Quello che vivo adesso è diverso, sto subendo varie cose e questa paura, dopo vari giorni, mi ha portato a prendere questa decisione”. A rassicurarlo e confortarlo, a distanza, é stato il padre.

Antonio Medugno ha sofferto di DCA, problemi alimentari

Antonio Medugno e i problemi di DCA. Anche nella casa del Grande Fratello ha avuto un crollo a tal punto da voler abbandonare il reality show. Per fortuna il padre l’ha rassicurato convincendolo a continuare la sua avventura nella casa come ha confidato proprio il tiktoker a Delia Duran: “volevo andare via ieri sera e grazie alla voce di mio padre mi sono convinto a restare, però sento che sto per cadere e questo mi lascia perplesso. Già sto oltre, non sono nella fase iniziale che posso gestire, sono in un pezzo avanti che è più faticoso. Ho dei crolli che devo chiudere gli occhi. Sono così vulnerabile di testa e ho paura, ho chiesto un maglione di mamma o qualcosa che mi aiuti. Mi sta anche uscendo psoriasi ovunque, dalle mani e le braccia fino al pube”.

Nessun abbandono per Antonio Medugno che é stato eliminato al televoto. Una volta uscito dalla casa il tiktoker sui social ha raccontato: “eccomi… finita una delle esperienze più intense mai vissute, un mix di alti e bassi dove ho mostrato la mia vera persona senza ‘maschere’. Si stavo mollando, ero al limite di tutto ma non era il momento, avevo ancora tanto da fare ,da raccontare di me e di tutto quello che sono oggi”. Infine parlando proprio delle difficoltá incontrate nella casa che lo stavano facendo ripiombare in problemi alimentari ha aggiunto: “ho deciso di rimanere per abbattere le mie paure , le mie fragilità e le mie insicurezze. Ad oggi posso solo dire grazie, grazie a tutti voi che mi avete sostenuto dal primo giorno e non saranno mai abbastanza le parole per farvi capire quanto siate stati fondamentali in alcuni momenti”.

