Mara Venier a Che tempo che fa, cambio di programma? "Può partecipare solo saltuariamente"

La nuova edizione di Che tempo che fa sembra promettere molto bene, almeno stando alle indiscrezioni trapelate riguardo al programma di Fabio Fazio. La trasmissione, infatti, tornerà come da tradizione in autunno su Canale Nove e una delle prime idee sembrava riguardare la presenza fissa nel cast di Mara Venier. La celebre padrona di casa di Domenica In, che guiderà come di consueto il suo tradizionale programma con Gabriel Corsi, sembrava la grande idea di Fazio per portare una ventata di freschezza e rinnovamento al tavolo, che come da tradizione sarà affollato e ricco di grandi ospiti.

Fanpage ha aggiornato sulla trattativa che dovrebbe portare Mara Venier a Che tempo che fa ogni domenica, una mossa che non sembra possibile visto il contratto attualmente in essere della conduttrice con la trasmissione: “È chiaro che se l’operazione Venier a Che Tempo Che Fa dovesse andare in porto gli accordi con la Rai andrebbero rivisti” si legge sul portale. L’idea più percorribile sembra essere quella di una possibile presenza saltuaria della Venier nel talk di Rai 3.

Mara Venier e il rinnovo a Domenica In: gradi cambiamenti

In attesa di capire se Mara Venier presenzierà in maniera fissa a Domenica In oppure se la sua sarà una presenza saltuaria, la conduttrice si concentra sulla permanenza a Domenica In. A sorpresa, zia Mara è rimasta al timone del programma e sarà affiancata da Gabriele Corsi.

In principio sembrava che anche Nek potesse sedere al suo fianco in studio, alla fine è rimasta in piedi solamente la pista che porta al commentatore ormai storico dell’Eurovision Song Contest su Rai1.