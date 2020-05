Problemi Con Tutti (Giuda), Fedez/ Testo sotto accusa, Facchinetti: “Mer*a in testa”

Pubblicità

La nuova frontiera del lavoro di produttore e musicista? Farsi tutto da casa e la quarantena in questo ha aiutato molto anche Fedez che si prepara per il lancio del suo nuovo singolo casalingo “Problemi con tutti (Giuda)“ che è già sulla bocca di tutti. Dopo la collaborazione con Cara in “Le Feste di Pablo”, il rapper ha pensato bene di sorprendere tutti i suoi fan che, in piena Fase 2, crisi economica e paura della vita sociale, attendevano una spinta in più e allora perché non riceverla dalla musica del loro beniamino? Il rapper ha lanciato il suo nuovo lavoro con un post pubblicato su Instagram dove ha fatto ascoltare un piccolo estratto rispondendo alla domanda di uno degli utenti che con insistenza chiedeva notizie precise del suo ritorno in pista.

Pubblicità

FEDEZ LANCIA PROBLEMI CON TUTTI (GIUDA)

Il post, che trovate subito sotto, è un video di pochi secondi con le prime parole della canzone, il primo singolo che arriva dopo l’annuncio di Fedez di volersi prendere una pausa dalla musica dopo il successo ottenuto al fianco di J-Ax. In molti avevano criticato la sua scelta convinti che adesso il suo unico obiettivo fosse il business al fianco della moglie Chiara Ferragni ma quello che è successo in queste settimane, tra beneficenza e lacrime, ha fatto ricredere tutti sulla coppia. Il lockdown gli ha regalato una nuova verve che si concentra tutta nel brano e non solo nella musica ma anche nel testo, un perfetto mix di denunce che mette insieme le Vele di Scampia con la politica nel pieno stile di Fedez. I fan si lasceranno conquistare? Alcuni hanno già puntato il dito contro il testo e le sue rime tant’è che Francesco Facchinetti è sceso in campo per difendere il rapper: “Fedez butta rima sulla cassa in 4 da prima del 2013. Chi critica o ha 10 anni o ha 10 grammi di 💩nella testa”.

Ecco il testo del singolo Problemi con tutti (Giuda):

Ad affittare il mio castello non diventi re

ma per carité, faccio piovere sul tuo vino demodé

non mi fotti neanche in casa tu rinasca me

sei Medioevo non rinasci me

mania tatuato in policromia

ho le vele quindi volo come Scampia

troppo zucchero sotto la moa mia lingua

Vai via vai via vai via maresciallo suvvia

quella roba non mia permette la domanda è mai stato alla Diaz?

ok non mi fido neanche dalla famiglia

non bevo se è già aperta la bottiglia

(ahi ahi ahi)

mi fanno le foto mentre muoio (ahi ahi ahi)

chissà come devo fare (ahi ahi ahi)

io vorrei sentirmi solo qui

per ogni Giuda un Gesù non perdere tempo a salvarmi ho

Pubblicità

problemi con tutti, problemi con tutti

problemi con tutti

per ogni Giuda un Gesù per ogni bandito una macchina blu

no non è una macchina

i vetri non sono mai stati l’unica cosa fumé

mi dici le cose cattive abrasive ma dai e mi fanno ridere

sesso facile con il sesso debole

siamo tutti giochi di pote’

il tuo corpo sopra il mio parquet

sei venuta solo lacrime

(ahi ahi ahi)

mi fanno le foto mentre muoio (ahi ahi ahi)

chissà come devo fare (ahi ahi ahi)

io vorrei sentirmi solo qui

per ogni Giuda un Gesù non perdere tempo a salvarmi ho

problemi con tutti, problemi con tutti

problemi con tutti

per ogni Giuda un Gesù

non perdere tempo a salvarmi ho

problemi con tutti, problemi con tutti

problemi con tutti

per ogni Giuda un Gesù per ogni bandito una macchina blu.

Ecco il video pubblicato da Fedez:

Visualizza questo post su Instagram Fuori a mezzanotte “PROBLEMI CON TUTTI (GIUDA)” Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) in data: 14 Mag 2020 alle ore 2:36 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA