Processo Ciro Grillo, 2 imputati in aula/ Capitta e Lauria: dichiarazioni spontanee?

Processo Ciro Grillo: due degli imputati in aula

Prosegue a Tempio Pausania il processo a porte chiuse a carico di Ciro Grillo e dei suoi tre amici, accusati di violenza sessuale stupro di gruppo ai danni di una giovane italo-norvegese. Stando a quanto reso noto da Repubblica, nel corso dell’ultima udienza, a sorpresa, si sono presentati in aula due degli imputati. Si tratta nel dettaglio di Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, accompagnati dai rispettivi avvocati. I due ragazzi appena ventenni potrebbero rilasciare dichiarazioni spontanee, sebbene i loro difensori lo abbiano categoricamente escluso. Molto probabilmente però nel corso delle prossime udienze è possibile che la difesa farà leva sul selfie fatto da Silvia con Capitta la notte tra il 16 ed il 17 luglio 2019, dopo il primo rapporto sessuale tra la ragazza e Francesco Corsiglia, altro imputato ma oggi assente in aula. Per gli avvocati quello scatto dopo la presunta violenza insinuerebbe dubbi.

Secondo la difesa, lo stupro di gruppo sarebbe avvenuto solo in un secondo momento, ovvero quando secondo il racconto della presunta vittima la stessa sarebbe stata costretta a bere, dunque ubriaca, ed avrebbe coinvolto Lauria, Capitta e Ciro Grillo. Secondo l’accusa però, i quattro giovani oltre ad aver abusato di Silvia avrebbero anche commesso violenza sessuale a scapito dell’amica Roberta.

Le due ragazze ed amiche, entrambe ospitate in un B&B di Palau, avrebbero incontrato i quattro ragazzi genovesi al Billionaire di Porto Cervo la sera prima della presunta violenza. Quindi si sarebbero spostati insieme in taxi nella villetta di Cala di Volpe (in Costa Smeralda) in uso alla famiglia di Ciro Grillo dove si sarebbe consumata la notte di sesso e, forse, di droghe leggere. Silvia avrebbe denunciato la presunta violenza solo dopo il suo ritorno a Milano, 9 giorni dopo. I quattro imputati hanno sempre respinto le accuse parlando di rapporto consenziente.

Il processo a carico di Ciro Grillo e dei suoi tre amici è iniziato lo scorso primo giugno ed oggi è andata in scena la seconda udienza che vede in aula Maria Beatrice Picco, Maria Luisa Attena e Ibrahim Badaui, vicini di casa di Grillo. In un primo interrogatorio in procura avevano detto di non aver sentito nulla la notte della presunta violenza. Tra gli altri testimoni anche Andrei Horcun, il tassista che portò le ragazze dall’abitazione del loro amico Alex Cerrato al Billionaire e Roberto Pretto, amministratore delegato della discoteca. Ad essere interrogati dal giudice anche i carabinieri che si occuparono delle prime indagini raccogliendo la denuncia di Silvia e dei suoi genitori, a partire dal maresciallo Cristina Solomita, la prima ad aver sentito la presunta vittime verbalizzando la sua denuncia. Non è escluso che proprio le due ragazze potrebbero essere presenti le due amiche Silvia e Roberta.











