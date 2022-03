Processo Ciro Grillo e 3 amici: lascia un altro avvocato/ Attesa perizia della difesa

Comincia domani il processo a Ciro Grillo e ai suoi tre amici Francesco Corsiglia, Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta, tutti imputati di stupro di gruppo e violenza sessuale. Alla vigilia non mancano le novità: l’avvocato Romano Raimondo del collegio difensivo si è “sfilato”. Il legale, scelto dalla famiglia Corsiglia, ha rimesso il suo mandato, precisando che non c’è nessuna ragione specifica, ma è “una scelta condivisa“. Al suo posto la collega Antonella Cuccureddu, che affiancherà l’avvocato Gennaro Velle. Il nuovo legale sarà presente, dunque, alla prima udienza prevista domani presso il tribunale di Tempio Pausania.

Come evidenziato da Repubblica, è stato designato come presidente del collegio giudicante un giudice di Sassari, in quanto i due gip di Tempio Pausania sono incompatibili, essendosi occupati del caso durante le indagini e l’udienza preliminare. Dunque, l’uscita di scena dell’avvocato Romano Raimondo potrebbe essere una normale sostituzione, ma il quotidiano evidenzia una declinazione politica inevitabile, perché c’è un precedente, quello dell’aprile 2021 con Paolo Costa che rinunciò a difendere Vittorio Lauria, a cui aveva suggerito di non prestarsi a interviste, ma poi parlò al telefono con Fabrizio Corona e il colloquiò venne mandato in onda da Non è l’Arena.

PROCESSO CIRO GRILLO, ATTESA PERIZIA DIFESA

“In questo caso non vi è alcuna divergenza difensiva con la famiglia Corsiglia, tantomeno con i colleghi“, ha precisato l’avvocato Romano Raimondo, come riportato da Repubblica. Alla vigilia del processo emergono altri particolari. Pare che Beppe Grillo abbia “ingaggiato” una psicologa forense per screditare la vittima del presunto stupro, demolire i suoi racconti e minarne l’attendibilità. Come evidenziato dal quotidiano e già emerso nelle scorse settimane, si tratta di Lucia Tattoli, laureata alla Sapienza con master in Criminologia e Scienze psichiatrico-forensi a Genova, con perfezionamento in Valutazione del danno psicopatologico, condotte criminali al Dipartimento di Psicologia investigativa di Parma. Ha stilato una perizia, scavando nel passato della ragazza e studiandone i movimenti, analizzando le chat. La perizia, che è pronta per essere depositata, non sarà consegnata domani per evitare che possa essere esaminata dalle parti civili. Depositata invece quella del professor Enrico Marinelli, incaricato dai genitori della ragazza e dall’avvocato Giulia Bongiorno.

