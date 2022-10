Processo clan Moccia, 16 giudici diversi in 15 udienze/ Avvocati: “Gravità inaudita”

Il processo al clan camorristico dei Moccia non conosce fine e la sua apparente impossibilità di giungere a una conclusione deriva dal fatto che, nell’arco di quindici udienze, sono stati sedici i giudici che si sono avvicendati nella nona sezione collegiale del tribunale di Roma. Insomma, il continuo vai e vieni di toghe non può che rallentare l’andamento del processo e allontanare la sentenza. Come riporta sulle sue colonne il quotidiano “La Repubblica”, la situazione corrente è stata commentata dalla categorie forense, che l’ha definita, senza troppi giri di parole, di “gravità inaudita”.

Ora solare 2022, addio ora legale: quando si cambia/ "Abolirne una? Più benefici da…"

Secondo la ricostruzione della testata giornalistica sopra menzionata, la camera penale di Roma, proprio in occasione della prossima udienza del processo al clan Moccia, in programma in data 2 novembre, ha proclamato l’astensione “per manifestare la solidarietà al collegio difensivo in quello che si è trasformato nel funerale del processo accusatorio”.

Auto elettrica boom, ma le stazioni di ricarica scarseggiano/ I numeri drammatici

PROCESSO CLAN MOCCIA, CONTINUI AVVICENDAMENTI TRA GIUDICI: AVVOCATI PRONTI A RICHIEDERE L’INTERVENTO DEL MINISTRO CARLO NORDIO

Anche “Il Messaggero” ha approfondito l’argomento oggetto del presente articolo, specificando che l’ordine degli avvocati sarebbe addirittura pronto a richiedere anche l’intervento diretto del neo ministro della Giustizia Carlo Nordio, anche perché il problema rilevato in occasione del processo al clan Moccia si sta riscontrando anche in altri tribunali d’Italia, soprattutto in quelli delle regioni meridionali, dove si stanno svolgendo numerosi dibattimenti per 416 bis, l’associazione a delinquere di stampo mafioso.

100 chiese e centri pro-life assaltati in USA/ Abortisti distruggono 38 luoghi sacri

“Il Messaggero” ha riportato poi che i difensori dei sei imputati nel processo al clan Moccia, accusati di estorsione e fittizia intestazione di beni aggravate dal metodo mafioso, sono rimasti totalmente spiazzati da questa girandola di giudici, poiché sostanzialmente a ogni udienza si è presentato almeno un nuovo magistrato a comporre il collegio. “Addirittura – si legge nell’articolo –, il 5 ottobre, quando uno dei giudici è risultato incompatibile, ‘si è attinto a chi passava in corridoio’, spiegano sarcastici e sconfortati i legali. In effetti, è stato necessario far ricorso a un magistrato che stava celebrando i processi per direttissima”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA