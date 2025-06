Processo Doppia Curva, 10 anni a Luca Lucci e Andrea Beretta/ 16 condannati, in totale di 90 anni di carcere

L’inchiesta Doppia Curva della Procura di Milano produce le prime condanne: sono 16 e, insieme, valgono quasi un secolo di carcere. La sentenza di primo grado del processo, che si è celebrato con rito abbreviato, condanna a 10 anni di carcere gli ex capi ultrà di Inter e Milan, cioè Andrea Beretta e Luca Lucci.

Quest’ultimo è ritenuto anche mandante del tentato omicidio di Enzo Anghinelli, nonché a capo di un’associazione a delinquere violenta e dedita a estorsioni; figura molto influente nel mondo ultrà, con legami passati anche con politici e VIP. Per l’omologo interista, invece, la pena si è fermata a un decennio, nonostante l’omicidio di Antonio Bellocco, perché ha collaborato con la giustizia.

LE PRIME CONDANNE PER ULTRAS DI INTER E MILAN

Lo riporta il Corriere della Sera, illustrando le altre condanne in primo grado, che si aggiungono a due patteggiamenti. Per quanto riguarda il filone della Curva dell’Inter, la GUP Rossana Mongiardo ha condannato Marco Ferdico a 8 anni, suo padre Gianfranco a 4 anni e 8 mesi (stessa pena per Matteo Norrito); devono invece scontare 5 anni Giuseppe Caminiti e Francesco Intagliata. La pena è di 6 anni per Christian Ferrario, due in meno per Mauro Nepi e Renato Bosetti. Debora Turiello è stata condannata, con sospensione condizionale, a 2 anni.

Ci sono poi le condanne che riguardano la Curva del Milan: Daniele Cataldo è stato condannato a 10 anni; la metà è stata riconosciuta ad Alessandro Sticco. Pena di 4 anni e 4 mesi per Fabiano Capuzzo; Islam Hagah e Luciano Romano sono stati entrambi condannati a 3 anni e 4 mesi.

Nella giornata di giovedì sono attese le sentenze di Francesco Lucci, Christian Rosiello (ex bodyguard di Fedez) e Riccardo Bonissi, perché hanno optato per il rito ordinario.

PROCESSO DOPPIA CURVA, I RISARCIMENTI

In merito ai risarcimenti, Beretta è stato condannato a versare 520 mila euro ai parenti di Bellocco, che si erano costituiti parte civile. Lucci e Cataldo sono invece tenuti a risarcire Anghinelli. Il risarcimento per Milan e Inter è di 50 mila euro, mentre 20 mila euro andranno alla Lega di Serie A.

La sentenza ratifica poi il patteggiamento di Gherardo Zaccagni a 2 anni e 2 mesi. L’inchiesta Doppia Curva e il conseguente processo mostrano come il mondo ultrà non fosse solo tifo e passione, ma un sistema criminale parallelo, con regole proprie, legami con la mafia e affari milionari.

Eppure, fuori dal tribunale è apparso uno striscione degli ultras rossoneri: «Amicizia, lealtà, fratellanza, aggregazione».