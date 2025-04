Dal violento pestaggio di un tifoso in un ristorante per una maglietta sbagliata a quello ai danni di uno steward: sono alcune delle immagini cruente apparse nell’aula del processo Doppia Curva nato dalla maxi inchiesta sulle curve di Milan e Inter. Tra gli imputati c’è Francesco Lucci, accusato di associazione a delinquere, ma la sua posizione si sta aggravando, perché gli viene contestato anche di essere il ruolo di promotore, oltre all’aggravante delle armi. A ciò si aggiunge appunto il pestaggio in un locale dopo la partita tra Milan e Cagliari ai danni di un 25enne romeno.

Questi ha provato a sfuggire all’agguato cercando di nascondersi nel ristorante, dove però è stato raggiunto da una decina di tifosi, tra cui Francesco Lucci. La vittima finisce spalle al muro, viene colpita al viso, gli lanciano addosso sedie, tavoli, piatti e bicchieri. Ma è stato pestato anche quando è finito a terra, infine accoltellato. Tutto pare per una maglietta, perché stando alla vittima uno gliel’ha strappata dicendogli: “Tu devi morire“. Ma questo è solo uno degli episodi di violenza ricostruiti nell’udienza del processo ordinario che vede sul banco degli imputati Riccardo Bonissi e l’ex bodyguard di Fedez, Christian Rosiello.

PROCESSO DOPPIA CURVA, IN AULA ANCHE L’AGGRESSIONE A CRISTIANO IOVINO

In aula sono stati mostrati anche i video dell’aggressione ai danni di Cristiano Iovino, in cui si vedono Fedez e la sua bodyguard, che è anche ultras Milan. Dalla lite nella discoteca The Club si arrivò al raid sotto l’abitazione del personal trainer. Stando all’ipotesi degli investigatori, la lite sarebbe scoppiata per una “questione di donne“, ma nessuno ha mai chiarito le ragioni del pestaggio, vicenda per la quale per Fedez è stata chiesta l’archiviazione. “Devi chiedere scusa, sennò torniamo e ti ficchiamo una pallottola in testa“, avrebbero detto a Iovino, stando alla ricostruzione di una testimone.

Tra i filmati finiti in aula nel processo Doppia Curva anche il pestaggio ai tornelli ai danni di uno steward in occasione di Milan Roma, ma ci sono anche gli scontri dopo la partita col Psg, con un tifoso francese accoltellato, ma sono state mostrate anche le chat con i commenti agli scontri con i tifosi della Dinamo Zagabria. A commentare le immagini cruente apparse in aula è stato un ispettore della Squadra Mobile che ha seguito le indagini ed è stato chiamato a deporre.