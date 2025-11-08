Processo Eliana Michelazzo: l'ex agente di Pamela Prati è stata assolta per quanto riguarda il caso Mark Caltagirone. Ecco la sentenza

Processo Eliana Michelazzo: l’assoluzione è arrivata nel 2025

Per quasi due anni il caso Mark Caltagirone ha tenuto banco nei salotti televisivi e sui giornali. Ad aver orchestrato la presunta truffa ai danni di Pamela Prati, come raccontato da lei, sarebbero state le sue ex agenti Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo: quest’ultima, però, è stata di recente assolta “per non avere commesso il fatto”. La sentenza del giudice monocratico Giulia Purcaro, dell’ottava sezione penale del tribunale di Roma, discolpa infatti l’ex agente della showgirl Pamela Prati, Eliana Michelazzo, nel procedimento penale relativo al coinvolgimento di un bambino, che sarebbe stato “adescato” per interpretare la parte del presunto figlio di Mark Caltagirone.

Ricordiamo infatti che quello che venne spacciato come il futuro marito di Pamela Prati, in teoria venne presentato come papà di due figli. Dunque, come dicevamo, Eliana Michelazzo è stata assolta. Secondo il giudice, infatti, non fu lei a reclutare il minore per fargli interpretare la parte del figlio di Mark, Sebastian Caltagirone. Il piccolo, che era convinto di partecipare a un semplice provino, si è dunque ritrovato immischiato nella vicenda.

Processo Eliana Michelazzo: nel 2022 il rinvio a giudizio

Nel 2022 proprio Eliana Michelazzo era stata rinviata a giudizio proprio per la questione del reclutamento del minore per interpretare la parte del figlio di Mark Caltagirone. Se la socia Pamela Perriciolo aveva chiesto di essere ammessa ai lavori socialmente utili, lei invece era andata avanti nella convinzione di dimostrare la propria estraneità ai fatti. E così, tre anni dopo, è stato. Eliana è stata infatti ritenuta estranea alla vicenda e assolta per non aver commesso il fatto. Il processo ha dunque dato ragione alla ex agente che però nel frattempo ha dovuto cambiare vita, lasciando Roma e l’Italia. Da anni ormai vive infatti a Ibiza, dove ha aperto un suo business.