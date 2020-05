Processo Gina Lollobrigida/ Angelo Perrone “Capace di intendere e volere, su Rigau..”

Pubblicità

Durante il programma di Rai Uno di stamane, Storie Italiane, si è tornati a parlare delle vicende giudiziarie con protagonista Gina Lollobrigida. Durante l’ultima puntata de “Un giorno in pretura”, noto programma di Rai 3 in cui vengono analizzati i processi più importanti svolti nelle aule dei tribunali italiani, si è appunto trattato il caso della “Lollo” e della sua lunga querelle con Javier Rigau. Eleonora Daniele ha invitato in collegamento Angelo Perrone, da anni amico proprio della Lollobrigida, che ha spiegato: “Il programma era di un’ora/un’ora e mezza, ma l’interrogatorio è durato più di tre ore. Immaginati una donna di 91 anni che con grande intelligenza, fermezza e lucidità per quell’età, si sottopone ad un interrogatorio interminabile in tribunale. Quello che abbiamo visto era un concentrato di ben 3 ore di interrogatorio. Si è vista una Gina come forse non si era mai vista prima, combattiva e vera, che assicurava la verità dei fatti”. Quindi, entrando più nel merito della vicenda, Perrone ha spiegato: “L’altra sera abbiamo visto un processo perchè Gina si diceva che nel 2010 si sarebbe sposata di sua volontà con Rigau ed avrebbe fatto una procura per interposta persona per presenziare al matrimonio al suo posto, mentre nel documento che vi ho fatto avere si vede benissimo l’invito di Rigau di fare andare Gina a Barcellona, ma semplicemente per studiare una location per una futura mostra di sculture. I toni di quel famoso fax non erano quelli di un invito o di una conferma a sposarsi a breve, questo è quello che ha raccontato Gina nel processo”.

PROCESSO GINA LOLLOBRIGIDA, PERRONE: “GINA STA BENE, E’ TRANQUILLA”

Perrone ha proseguito: “Rigau, come dice Gina, ha fatto dei documenti falsi per trarne inganno proprio la Lollobrigida (ovviamente nessuno ha potuto smentire questa notizia non essendovi alcuni a rappresentare la controparte, quindi noi pubblichiamo semplicemente le parole dette da Perrone ndr). I rapporti fra di loro erano normali e amichevoli ma non si parlava di matrimonio. La sentenza ha assolto Rigau – ha aggiunto Perrone – ma Gina ne è uscita bene da questa situazione, ha detto la verità dei fatti e come lei ha vissuto questo periodo, difendendosi solo con l’aiuto del suo assistente Piazzola. Rigau è stato assolto, e lo dicono i verbali, per ingiusto profitto matrimoniale, assolto perchè lui non ha avuto abilità di azione nei confronti di azioni”. Nelle scorse ore è nata anche una piccola querelle proprio sulla trasmissione, ma Perrone ha voluto fare chiarezza: “Gina sta bene, è tranquilla, ha visto la trasmissione, era contenta del risultato della trasmissione perchè era una trasmissione seria. Addirittura si è scritto che Gina avrebbe fatto togliere dal sito di Raiplay il video, ma lei non ha mai minacciato la Rai, non è nella sua indole minacciare qualcuno, è stato solo un problema tecnico”. Infine, sull’ultima vicenda giudiziaria riguardante la gestione del patrimonio della Lollo, Perrone ha specificato: “Sulla gestione del suo patrominio si sta aspettando l’esito del ricorso dal quale si deciderà sul futuro di questa vicenda, ma parlano i fatti, Gina è una persona capace di intendere e di volere, come confermato anche dall’interrogatorio di tre ore. Compirà fra pochissimo 93 anni”.



