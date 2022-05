Processo Johnny Depp-Amber Heard/ Fredella: “Amore tossico, nessuno immaginava”

Il noto giornalista Francesco Fredella ha detto la sua opinione oggi a Storie Italiane, in collegamento, in merito al processo in corso riguardante la dolorosa separazione fra Johnny Depp e Amber Heard, due divi di Hollywood che si accusano reciprocamente di violenze e molto altro. Francesco Fredella analizza la vicenda con tali parole: “Come si diceva in studio prima, è un amore tossico quello fra Johnny Depp e Amber Heard io credo che soltanto il processo possa finalmente far luce su quello che è accaduto”.

E ancora: “Un processo mediatico dove sicuramente c’è un amore tossico alla base e questi problemi di violenza purtroppo arrivano a tutte le famiglie, non avremmo mai immaginato una cosa del genere all’interno di un nucleo famigliare come questo hollywoodiano, dove c’era tutto, successo, popolarità e soldi ed è accaduto invece ciò che non doveva succedere”. Secondo Francesco Fredella questo processo è un bene per la coppia: “Io credo che in questo caso il processo possa essere la chiave di lettura giusta, bisogna far luce sui fatti anche se gli avvocati di Amber hanno chiesto l’archiviazione del giudice, mentre il giudice dice di andare avanti perchè ci sono tutti gli elementi necessari”.

FRANCESCO FREDELLA SU JOHNNY DEPP E AMBER HEARD: “NON PARLINO DI SOLDI PERO’”

Entrambi hanno effettuato delle richieste milionarie per ripulire la propria immagine: “Lui chiede 50 milioni di dollari – ha proseguito Francesco Fredella – di risarcimento per i danni di immagini e lei ne chiede 100”.

Quindi Francesco Fredella ha aggiunto e concluso il suo pensiero sul processo in corso fra Johnny Depp e Amber Heard, spiegando: “La cosa assurda è che ho letto un’intervista in cui lei ha detto nei primi tempi di matrimonio ‘mi sentivo ricca come se avessi un milione di dollari’, è un po’ una presa in giro nei confronti di tanta gente che vive nella miseria, risolvete i vostri problemi e non parlate di soldi, forse è meglio”.

